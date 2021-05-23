وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد فتح باب حجز السيارات الكهربائية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن موعد فتح باب حجز السيارات الكهربائية، قائلا: «احنا بس لما نجرب الكلام ده، وبنجربه مع مهندسين من الشركة ومن سائقي أوبر وكريم، وهجتمع معاهم الأسبوع المقبل، والصينيين جايين يوم 2 يونيه، وعلى آخر السنة نكون ابتدينا نركب، وبإذن الله نبتدي نفتح باب الحجز، وهيكون فيه 4 ألوان للسيارة على الأقل».

وأضاف «توفيق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه سيتم التركيز على 4 محافظات في توفير محطات شحن السيارات الكهربائية، وهي القاهرة الكبرى «القاهرة – الجيزة – القليوبية»، إضافة لمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي في السيارات الكهربائية تبدأ بـ 58%، وهذه نسبة أعلى من أي مصنع موجود، والنسبة المتبقية تتعلق بالماتور والبطارية، وأغلب دول العالم تجلبهم من الصين وشركة تسلا، حيث أن الصين متقدمة للغاية في هذه الصناعة.

وأشار إلى أنه جرى توقيع بروتوكول مع شركة مصرية تتعاون منذ 4 أو 5 سنوات مع كبريات شركات السيارات في أوروبا، لافتا إلى أن البطارية تستحوذ وحدها على 30% من تكلفة السيارة، بينما الموتور يمثل 13% من ثمنها، متابعا «شباب زي الفل، وفيه تحدي بيني وبينهم إنهم يدولنا البطارية، ونبتدي نعملها، ولو انتهينا أن أحنا نعمل هنا جزء كبير من البطارية زائد الباقي، أحنا كدة وصلنا للي وصلتله الصين في 10 سنين».