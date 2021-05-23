وزير التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية: ذاكروا من منصة إدارة التعلم

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح مهمة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بضرورة مذاكرة المقررات الدراسية من محتوى نهضة مصر على منصة إدارة التعلم LMS من خلال بنك المعرفة المصري.

وأضاف «شوقي» في صتريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن منصة إدارة التعلم تمكن طلاب الشهادة الإعدادية من الاستمتاع بوقتهم في المذاكرة، عن طريق مجموعة من الصور والفيديوهات والأسئلة التفاعلية في جميع المواد.

«شوقي»: ورشة Discovery Education تمكن المعلمين من التعرف على دورهم في تعميق عملية الفهم

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يجب على المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، الانضمام للورشة التفاعلية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 26 من مايو الجاري، من Discovery Education وبنك المعرفة المصري للتعرف على أهمية التعلم القائم على المشكلات في تنمية الذكاءات المتعددة لطلاب الثانوي.

وأكد «شوقي»، أن الورشة تمكن المعلمين من التعرف على دورهم الأساسي في دعم وتعميق عملية الفهم، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توفير العديد من المنصات التعليمية التي تمكن الطلاب من متابعة شرح المقررات الدراسية على مدار العام الدراسي حتى في فترة الإجازة.

وفي سياق منفصل، يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم، الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو الجاري، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي يعقد دون درجات ولا يضاف للمجموع، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم تصحيح الامتحان التجريبي في عدد محدود من المدارس، موضحا أن الامتحان سيعقد على منصة local بهدف تدريب الطلاب على شكل الأسئلة النهائية، وضبط الخوادم الذكية في المدارس على جهاز التابلت، مشيرا إلى أن طلاب الدمج لن يؤدوا الامتحان التجريبي الثاني.