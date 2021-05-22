«التعليم» تعلن بدء المراجعات النهائية للثانوية عبر «مدرستنا 2» الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، من الأحد 23 مايو 2021 عبر قناة مدرستنا 2، وتردد قناة مدرستنا 2: القمر الصناعي نايل سات، تردد: 12206 الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ ⅚.

وتعرض قناة مدرستنا 2 المراجعات النهائية في شكل محتوى تعليمي تفاعلي وفق نظام التقييم الجديد، وتعتمد على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة، إضافة إلى تيسير فهم أسئلة التقويم والامتحان وإلقاء الضوء على كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.

وأعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أمنياتها بالنجاح والتفوق لأبنائها من الطلاب بالمرحلة الثانوية.