شركات السياحة: مصر الأكثر جذبا للزوار العرب في النصف الثاني من 2021

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إنّ مصر ستكون المقصد السياحي الأبرز لجذب السياح العرب خلال النصف الثاني من العام الحالي، موضحا أنّ المشاركة المصرية في الملتقى العربي للسياحة والسفر الذي أقيم بإمارة دبي، في الفترة من 16 حتى 19 مايو الحالي، أثبت أنّ المنافسة ستكون شديدة بين البحرين والإمارات ومصر لجذب السائحين العرب خلال الفترة المتبقية من عام 2021.

عودة الحياة بمصر لطبيعتها

وأضاف فاروق لـ«الوطن»، أنّ أهم ما يميز المقصد السياحي المصري ويجعله قادرا على جذب أكبر عدد من السياح العرب خلال الفترة المقبلة، عودة الحياة بمصر لطبيعتها لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وهو ما يبحث عنه السائح العربي الذي يتمنى أن يتواجد بمقصد سياحي تكون فيه الأجواء طبيعية، مشيدا باحترافية الدولة المصرية لعلاج أزمة كورونا، حيث أعادت الحياة بمصر لطبيعتها مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين.

بشائر السياحة السعودية وصلت

وأوضح فاروق أنّ بشائر الحركة السياحية الوافدة لمصر من السعودية بدأت، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الأسبوع الماضي رحلتين سياحيتين من مدينتي جدة والرياض، والرحلات الوافدة من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة وشرم الشيخ والغردقة سترتفع بشدة خلال الشهور المقبلة، موضحا أنّ السعودية هي الأولى عربيا في إرسال السياح لمصر في فترة ما قبل كورونا.

وأكد فاروق أنّ قرب إعلان المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء مدن آمنة صحيا وخالية من فيروس كورونا بعد تطعيم العاملين بها بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، تٌشكل ميزة إضافية لجذب السياح إلى مصر خلال الشهور المقبلة، متوقعا أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي إقبال أكبر من السياح الأجانب على زيارة مصر.