اليوم. «الأعلى للجامعات» يضع الخطوط العريضة لامتحانات «التيرم الثاني»

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بعد قليل، في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية المختلفة عدد من الأمور والقضايا المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات، أبرزها استعداد الجامعات الحكومية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي في ظل أزمة كورونا «كوفيد -19»، مع تأكّيد ضرروة اكتمال المقرارات الدراسية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومناقشة أيضًا نتائج الزيارة الأخيرة لوزير التعليم العالي إلى باريس وبروتوكلات التعاون التي تمّ إقرارها.

«الأعلى للجامعات» يناقش مقترح إنشاء تنصيف الجامعات المصرية

ومن المقرر، أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، عدد من الملفات المتعلقة بلوائح الكليات المختلفة خاصة كليات القطاع الأدبي، وكذلك مناقشة مقترح تصنيف الجامعات الحكومية محلياً وذلك من أجل تشجيعها على توجيه أنشطتها و تحديد مكانة المؤسسة العلمية بين نظائرها، وتحديد الأولويات ومواجهة تحديات المستقبل وكذلك الاستفادة الكاملة من المصادر المتاحة، وأن تكون الأهداف الاستراتيجية للتصنيف المصري هي تفعيل استراتيجية التعليم العالي 2020 «جودة ـ إتاحة ـ تنافسية ـ عالمية»، وكذلك تيسير الاستفادة من أفضل الأفكار والممارسات الجيدة بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة في مصر، وكذلك وضع معايير لتطوير الجهاز الإداري بالجامعات و تحسين إدارة الموارد البشرية، على أن تعتمد معايير التصنيف المصري للجامعات على مؤشرات قياس محددة تطبق وفق منهجية علمية تتماشى مع التحديات العالمية.

واشترط الاقتراح، شروط التقدم للتصنيف، أنَّ يكون التقدم لمختلف الجامعات، وأن يكون عدد الأبحاث الدولية المنشورة باسم الجامعة في العام الأكاديمي السابق 150 بحث دولي على الأقل، وكذلك التقدم مجاني لجميع الجامعات، التزام كل جامعة بتقديم كل البيانات المطلوبة للتصنيف ومواعيدها وفقًا للتواريخ المحددة، على أن يتمّ الفتح إلكترونيًا في نهاية شهر أكتوبر من كل عام، ويتمّ الإعلان عن النتائج أول شهر مارس، ومن المقرر أن يتمّ إنشاء مكتب داخل المجلس الأعلى للجامعات.