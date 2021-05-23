توريد 223 ألف طن قمح إلى صوامع وشون المنيا

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، إنه تم توريد 223 ألف طن من محصول القمح، منذ بداية التوريد وحتى اليوم.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات له، اليوم الأحد، أن أعمال التوريد ستنتهي نهاية شهر يونيو المُقبل، مع التأكيد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهه فيروس كورونا المُستجد.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبًا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن المحافظة لديها 40 موقعًا تخزينيًا تشمل الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.

وأشار يوسف، بأن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والمتمثلة في ارتداء الكمامات، ومنع التزاحم والتكدس أمام الجهات المسوقة للأقماح المحلية.

وتابع أنه تم تذليل كافة العقبات التي تواجه استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة، مشيرًا إلى أن توريد الأقماح المحلية من المزارعين والموردين إختياري لصالح الجهات المسوقة للأقماح.

وأضاف يوسف، بأنه لا يتم توريد الأقماح فى شون ترابية إلا في حالات نقاط التجميع والتمركز للأقماح المحلية وليس لتخزينها إلا من خلال صوامع وشون متطورة وحديثة.

وتواصل مديرية التموين حملاتها الرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، على المخابز البلدية والأسواق، بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.