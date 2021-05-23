موجود في الجو ولا علاقة له بـ كورونا.. كيف تناول الإعلام الفطر الأسود؟

سلطت البرامج التلفزيونية على آخر تطورات «الفطر الأسود»، حيث استضافت العديد من الأطباء والمتخصصين في المجال الصحي، من أبرزهم الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، للحديث عن خطورته، وأعراضه وصحة انتشاره في مصر، وتأثيره على الجسم.

«الصحة»: إذا وصل الفطر الأسود للمخ يكون علاجه «عملية قاتلة»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إن سوء استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية أكبر خطر نواجهه، «إحنا حاليا نواجه خطر كورونا، لكن من القناة دي بقول وبحذر وبأكد أنه لو لم نجيد استخدام المضادات الحيوية الفترة القادمة سنواجه مشكلة أكبر من كورونا وهي الالتهابات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية».

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه يوجه تحذيرا للمواطنين الذين يستخدمون البرتوكول العلاجي من كورونا دون استشارة الطبيب، بأن كورونا مرض ليس له برتوكولا محددا، بل يُحدد على حسب الشدة والسن والأعراض المصاحبة وأعراض الخطورة المصاحبة لكل مريض، «لو 10 مرضى دخلوا المستشفى مش هيخرجوا بروشتة واحدة».

وتابع: «كل مريض له روشتة على حسب حالته وعلى حسب هو كويس ولا لا، وعلى حسب سنه، رصدنا حالة أو اثنين فقط لا غير من مصابي كورونا يعانون من الفطر الأسود، العلاج الجراحي لهذا الفطر ليس العلاج الأول، فهناك علاج دوائي لو تم التشخيص في مراحل مبكرة، وحال تشخيصه متأخرا يتم استئصال الجزء المصاب».

وواصل: «قد تصل لاستئصال العين، ودي مرحلة متأخرة الحمد لله مشوفنهاش في مصر، ولو وصل لمرحلة أبعد من ذلك، بيوصل للمخ ويبقى هناك عملية قاتلة، الحمد لله لم نرصد أي مرحلة متأخرة لمصاب بالفطر الأسود في مصر، إلا في حالات قليلة جدًا ونادرة جدًا».

وأوضح أنه لا توجد دولة في العالم ليس بها الفطر الأسود، فهو موجود منذ قديم الأزل، منذ أيام قدماء المصريين، كما أنه موجود في بعض الحفريات، لكن البعض يربطه بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وهذا غير صحيح.

ولفت أنه توجد في مصر حالة أو اثنتان مصابتان بالفطر الأسود، مؤكدًا أنه مرتبط بالمناعة وأدوية المناعة، كما أنه مرتبط بمكافحة العدوى، فعندما يكون مكافحة المناعة داخل المستشفى غير كامل قد يعرض للإصابة بهذا الفطر.

وتابع: «ده مرتبط بنقص المناعة، ونتيجة الإفراط في استخدام الكرتيزون والأدوية المثبتة للمناعة».

هاني الناظر عن الفطر الأسود: «مش جديد ويعالج في حال الاكتشاف المبكر»

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن الفطر الأسود هو نوع من الفطريات، التي تعيش بأماكن معينة، من بينها بعض ثمار الفاكهة أو الخضروات المتحللة، كاشفا أن هذه الفطر معروف منذ زمن طويل وليس بالاكتشاف الجديد، وموجود بكل الكتب والمراجع الطبية، موضحا أن سبب اعتقاد الناس بأنه مرض جديد، هو أنه لوحظ في الفترة الأخيرة ظهوره على بعض مصابي كورونا بدولة الهند بالتحديد، مؤكدا أنه لم يظهر في مصر حتى الآن كما أكدت وزارة الصحة في بيانها الأخير.

وأكد «الناظر» خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه حتى الآن لم تسجل حالات كورونا ظهر عليها الفطر الأسود بدول العالم الأخرى، مصرحا أن كل الحالات التي ظهرت حتى الآن كانت بالهند فقط.

وأوضح أن هذا الفطر الأسود، حين يصيب الإنسان فمن الممكن أن يصيب أكثر من عضو بالجسم البشري، مضيفا: «يعني لو أصاب الجلد مثلا، فبيظهر على هيئة حبوب أو بثور أو قرح، بس غالبا بيكون الجلد اتعرض قبلها لخدش أو جرح أو حرق فالفطر ييجي عليها».

وأردف أنه أحيانا يصيب الأعضاء المخاطية، كالفم والأنف من الداخل وكذلك العين، منبها أنه إذا لم يتم التشخيص مبكرا لهذه الإصابة، فإن هذا يتسبب في مضاعفات، ومصرحا في الوقت ذاته بأنه إذا تم تشحيص الإصابة به مبكرا، ففي تلك الحالة فقط هناك علاج وحقن، يستمر عليها المصاب من 4 إلى 6 أسابيع وبعدها يشفى من هذا المرض.

وواصل «الناظر»: «إنما لو مكتشفناش الإصابة بيه بسرعة، مضاعفاته مبتضرش العين بس، ده بيبسبب تورم ولون أسود بالوجه، وكمان ممكن يصيب الرئة، وفي الحالة دي بتبقى حالة المريض صعبة جدا».

وكشف أن الإصابة بالفطر الأسود غير مرتبطة بالإصابة بكورونا، موضحا أنه من الممكن أن يصيب أي شخص يعاني من ضعف شديد بالمناعة أو أمراض مناعية أو الأشخاص الذين يأخذون جرعات كورتيزن بكميات كبيرة وعلى فترات طويلة، منبها أن كل من سبق قد يصابوا بالفطر الأسود، لكن هذا لا يعني «أن كل واحد بياخد كورتيزون هيجيله فطر أسود».

أستاذ فيروسات: مرض الفطر الأسود لا ينتقل من فرد لآخر

قال الدكتور عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مرض الفطر الأسود يصيب الشخص ذاته ولا ينتقل منه لأي فرد آخر، إلا أن الأشخاص ممن يعانون من المناعة الضعيفة يجب عليهم أن يحذروا الاقتراب من الآخرين، وعليهم الاهتمام جيدا بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمحافظة على النظافة الشخصية بشكل دائم ودوري.

وأضاف «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك عددا من الأشخاص ممن يتلقون اللقاح ويصابون بفيروس كورونا بعد تطعيمهم، ويكون سبب ذلك تلقيهم اللقاح خلال وجود فيروس كورونا في أجسادهم في فترة الحضانة.

وأوضح أن عدم عمل اللقاح لمهمته على أكمل وجه داخل جسد الإنسان قد يكون نتاج عدم تلقي اللقاح بالشكل الصحيح أو عدم أخذ الحقنة بشكل صحيح أو وجود خطأ في تخزين اللقاح، «دول لما بياخدوا اللقاح مش بيشتغل معاهم كويس».

وأكد أن كثيرا من دول العالم حاليا تقيم اللقاحات التي جرى إصدارها لقياس مفعول الأجسام المناعية ومدى قوتها واستمراريتها بعد التلقيح، «لن نستطيع معرفة مدى جدوى اللقاحات إلا بعد مرور فترة كافية من 6 لـ8 أشهر لمعرفة مدى تأثر الجسد باللقاح بعد حصول الشخص عليه، ويمكن تقييمه عبر قياس الأجسام المضادة والمناعة الخلوية».

الحداد: «الفطر الأسود» موجود بالأساس في الجو والمكيفات

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن «الفطر الأسود» هو موجود بالأساس في الجو وأجهزة التكييف، ويستغل عدم عمل الجهاز المناعي بشكل جيد ليظهر على الأشخاص، خاصة لمصابي فيروس كورونا في الحالات الشديدة، الذين قد يصابوا بما يسمي بـ«العاصفة المناعية».

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على فضائية «الحدث اليوم»، أنه في تلك الحالة يضطر الدكتور المعالج لإعطاء هؤلاء الأدوية المثبطة للمناعة كالكورتيزون وخلافه، وأثناء ذلك يحدث نقص في المناعة شديد، «الفطر الأسود بيهاجم هؤلاء ويدخل في الأجسام المخاطية للأنف وبيعمل رائحة كريهة وإفرازات سمراء وصداع شديد، وهي حالات لم يتم تسجيلها إلا بأعداد بسيطة».

وأوضح أن الإصابة بمرض الفطر الأسود انتشرت خلال الفترة الماضية نتيجة الأفراط في استخدام المضادات الحيوية وأدوية الكورتيزون، ناصحا مرضى الأمراض المزمنة وأمراض المثبطات المناعية بالمتابعة الدقيقة مع الأطباء المتخصصين في المستشفيات لمتابعة مستويات السكر في الدم، مضيفا «لا داعي للتعامل المنزلي والإفراط في أخذ المضادات الحيوية بدون داعي لأن دي الكارثة».

خبير أوبئة عن «الفطر الأسود»: مرض نادر وليس بالجديد وعلاجه صعب

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، إن مرض «الفطر الأسود» هو مرض انتهازي يصيب الأشخاص عندما تهبط مستويات الأجسام المناعية لديهم بالجهاز المناعي، «مش أي حد المفروض ياخد بروتوكول كورونا من نفسه أو ياخد كورتيزون بدون استشاره الطبيب».

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، على فضائية «DMC»، أن ذلك المرض هو مرض نادر وليس بالجديد وضمن مجموعة الفطريات التي قد تصيب الجسد، وعلاج الأمراض الفطرية دائما ما يكون أصعب بكثير من أي مرض آخر خاصة عندما يصيب الإنسان.

وأوضح أن انتشار أي مرض في مجموعة كبيرة من المواطنين كما حدث في الهند أدى بدوره إلى ظهور عدد من الأمراض النادرة، كمرض الفطر الأسود، بخلاف وجود حالات من الفطر الأسود في مرضي الرعاية المركزة بكافة دول العالم، لافتا إلى أن المرض يأتي كنتاج لنقص الجهاز المناعي للشخص لمستويات عالية، «ذلك الفطر له علاقة بالمستشفى والبروتوكولات الطبية المتبعة».