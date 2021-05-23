تفاصيل امتحان الثانوية العامة التجريبي.. إلكترونيا دون درجات

يعقد اليوم امتحان الثانوية العامة التجريبي الثاني لشهر مايو الجاري، إلكترونياً في المدارس في لجان مؤمنة جيداً، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورنا المستجد، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، وكشفت وزارة التربية والتعليم عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بامتحان الثانوية العامة التجريبي.

تفاصيل امتحان الثانوية العامة التجريبي لشهر مايو الحالي

1. يعتبر الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة نموذج استرشادي للامتحانات النهائية.

2. يعقد دون درجات ولا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي.

3. سيتم تصحيحه وفق طريقة تصحيح إلكترونية جديدة.

4. التصحيح يكون في عدد محدود من مدارس الثانوية وليس في جميع المدارس.

5. يعقد الامتحان التجريبي لمدة 3 أيام منفصلة.

6. الامتحان التجريبي يبدأ اليوم الموافق 23 مايو الحالي وينتهي يوم 27 من نفس الشهر.

7. يعقد الامتحان في المناهج الدراسية حتى مناهج شهر مارس.

8. يعقد في اليوم الأول الامتحان في مواد اللغة الإنجليزية واللغة العربية واللغة الثانية.

9. زمن الإجابة للامتحان يتراوح من 30 دقيقة حتى ساعة.

10. يعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو الامتحان التجريبي الثاني في مواد التاريخ والرياضيات البحتة والفيزياء والأحياء وعلم النفس.

11. يعقد في يوم الخميس الموافق 27 مايو الامتحان التجريبي الثاني في مواد الرياضيات التطبيقية والجيولوجيا والفلسفة والجغرافيا والكيمياء.

12. يعقد الامتحان من خلال أجهزة الحاسب اللوحي «جهاز التابلت».

13. لا يعقد لطلاب الدمج أو المستشفيات أو السجون.

14. الامتحان التجريبي الثاني يهدف لتدريب الطلاب على الشكل الجديد للأسئلة.

15. تستعد المدارس لعقده وسط إجراءات احترازية مشددة.

16. الامتحان يعقد للطلاب الذين يملكون جهاز تابلت فقط.

17. الامتحان يعقد في المدارس المجهزة بالخوادم المركزية.