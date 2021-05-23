درجات الحرارة اليوم الأحد على المحافظات كافة.. العظمى في القاهرة 31

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس، وذلك بعد أن شهد الطقس تغير بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية، لمعرفة ما إن كانت درجات الحرارة مرتفعة أو منخفضة نسبيا.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» درجات الحرارة اليوم الأحد وحالة الطقس على كافة مدن ومحافظات الجمهورية، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 31 17

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 29 17

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 28 17

بلطيم 27 18

مطروح 24 17

السلوم 26 18

سيوة 30 17

بورسعيد 26 18

دمياط 26 18

الزقازيق 31 17

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 31 18

العريش 27 18

رفح 26 18

رأس سدر 30 20

نخل 29 16

نويبع 31 24

طابا 29 19

كاترين 30 16

الطور 29 22

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 24

مرسى علم 32 23

الفيوم 31 20

بني سويف 31 20

المنيا 31 20

أسيوط 32 21

سوهاج 32 23

قنا 34 23

الأقصر 35 24

أسوان 36 25

إدفو 36 25

أبو سمبل 34 24

الوادي الجديد 33 22

شلاتين 34 26

أبو رماد 34 25

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 24

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفق بيان هيئة الأرصاد، يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء.

وقال الخبراء، إنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء فمن المتوقع أن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون مضطربا جدًا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.