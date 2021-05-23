«نفس طريقة تعامل كورونا».. 9 آلاف إصابة في الهند بمرض الفطر الأسود

أبلغت الهند عن قرابة 9 آلاف حالة إصابة بـمرض الفطر الأسود الذي يتفشى في البلاد هذه الأيام، تزامنا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، حيث أعلن الفطر الأسود وباء في مختلف الولايات، بينما بدأت المستشفيات تستعد للتعامل مع حالات الإصابة على نفس طريقة التعامل مع تفشي كورونا، في وقت تزداد مخاطر وفاة الحالات إلى 94% في حال عدم الإسراع بعلاجها، في وقت أيضا ينتشر مرض الفطر الأبيض.

بعض حالات مرض الفطر الأسود يتم إنقاذها فقط بإزالة العين

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم الأحد، أن العدوى النادرة المسماة فطار الغشاء المخاطي أو مرض الفطر الأسود، لديها معدل وفيات يصل إلى 50٪، وبعض الحالات يتم إنقاذها فقط عن طريق إزالة العين، لكن في الأشهر الأخيرة، شهدت الهند آلاف الحالات التي أثرت على مرضى Covid-19 المتعافين والمتعافين.

ويقول الأطباء، وفق «بي بي سي»: إن هناك صلة بالستيرويدات المستخدمة في علاج مرضى كوفيد – 19، ومرضى السكر معرضون بشكل خاص للإصابة بمرض الفطر الأسود، بينما يؤكد الأطباء أنه يبدو أن مرض الفطر الأسود يضرب بعد 12 إلى 18 يوما من الشفاء من كوفيد - 19.

حالات مرض الفطر الأسود تملأ أجنحة المستشفيات المخصصة

وأبلغت ولايات جوجارات ومهاراشترا الغربية عن أكثر من نصف الحالات المبلغ عنها، وأبلغت 15 ولاية أخرى على الأقل عن ما بين 8 و900 حالة، بعد ارتفاع عدد الحالات، طُلب من ولايات الهند البالغ عددها 29 ولاية إعلان المرض وباء.

ويقول الأطباء إن الأجنحة التي تم افتتاحها حديثًا لعلاج الذين يعانون من مرض الفطر الأسود في جميع أنحاء البلاد تمتلئ بسرعة، وهناك حالات يكون علاج الفطر الأسود من خلال استئصال العين.

ويوجد الفطر الأسود بشكل شائع في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكة والخضروات المتحللة، وفي مستشفى مهراجا يشوانتراو الحكومي الذي يضم 1100 سرير في مدينة إندور بوسط الهند، قفز عدد المرضى من ثمانية قبل أسبوع إلى 185 مساء أمس.

بعض الأدوية لعلاج مرض الفطر الأسود.. ومرضى السكري أكثر عرضة

ويضيف الأطباء، «وفق بي بي سي»، إن الأمفوتريسين ب أو «أمفو- ب» هو حقنة وريدية مضادة للفطريات يجب إعطاؤها يوميا لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالفطريات المخاطية، وهناك نوعان من الأدوية المتاحة وهي «أمفوتيريسين ب ديوكسيكولاتي وأمفوتيريسين ليبوسومال».

ونظرت دراسة منفصلة أجراها أربعة أطباء هنود في أكثر من 100 حالة لمرضى «كوفيد – 19» الذين أصيبوا بمرض الفطر الأسود، حيث وجدت 79 منهم رجالا، و 83 منهم يعانون من مرض السكري.

بينما وجدت دراسة أخرى أجريت على 45 مريضًا بالفطر الأسود في مستشفيين في مومباي أن جميعهم كانوا مرضى السكري أو تم تشخيص إصابتهم بالسكري عند الدخول، وكان لديهم جميعًا مستويات السكر في الدم شديدة الانحدار.

وقال الدكتور أكشاي نايار جراح العيون الذي عالج عددًا من المرضى، لـ«بي بي سي»: إنه لا يوجد مريض مصاب بالفطر المخاطي لديه سكر دم طبيعي.