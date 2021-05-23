عاجل.. 10 ولايات هندية تعلن انتشار وباء الفطر الأسود

أعلنت ولاية أوتارانتشال الهندية، مرض الفطر الأسود وباء وسط ارتفاع في الحالات، وبذلك تنضم إلى عدة ولايات في جميع أنحاء الهند التى أعلنت أن مرض الفطر الأسود تفشى بشكل وبائي.

ووفقًا للسلطات الصحية في «أوتار»، فإن عددًا كبيرًا من المرضى المصابين بالفطر الأسود قد قدموا إلى الولاية، ما تسبب في إعلان حكومة الولاية أن الفطر الأسود وباء.

وقالت مجلة بزنس ستاندرد الهندية: إنه تم اكتشاف مجموعه 65 مريضا بالفطر الأسود في أوتارانتشال، بينما قالت إدارة الصحة في أوتارانتشال إن 61 منهم تم قبولهم في المستشفيات.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، أن مرض فطر الغشاء المخاطي أو الفطر الأسود هو أحد المضاعفات التي تسببها العدوى الفطرية، وتحدث الإصابة بالفطريات عن طريق الملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة، ويمكن أن يتطور المرض أيضًا على الجلد بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أي نوع آخر من الصدمات الجلدية.

وتم الكشف عن المرض بين المرضى الذين يتعافون أو تعافوا من فيروس كورونا المستجد وعلاوة على ذلك، ويجب على أي شخص مصاب بمرض السكر ولا يعمل جهازه المناعي بشكل جيد أن يكون على أهبة الاستعداد لاحتمال إصابته بذلك المرض.

وتابعت وزارة الصحة الهندية أنه بالنظر إلى ارتفاع حالات الإصابة بمرض الفطر الأسود، فإنها تعمل على توافر عقار أمفوتيريسين-بي، العقار الرئيسي لعلاج المرض، ويجري الآن زيادة الطلب عليه وأنها على اتصال بخمس شركات تصنيع إضافية لتوفير الدواء بشكل كاف.

وذكرت الوزارة، أن علاج مرضى فيروس كورونا المستجد يشمل تناول أدوية مثل الديكساميثازون، الذي يثبط استجابة جهاز المناعة، وبسبب هذه العوامل، يواجه مرضى فيروس كورونا المستجد خطرًا متجددًا بفشل معركتهم ضد الإصابات والأمراض التي تسببها بعض الكائنات الحية الدقيقة.

كانت ولايات هندية مثل «راجستان، وبيهار، ووجارات، والبنجاب، وهاريانا، وكارناتاكا، وأوديشا، وتيلانجانا وتاميل»، أعلنوا بالفعل أن الفطر الأسود يجب الإبلاغ عنه كمرض وبائي بموجب قانون الأمراض الوبائية، ما يجعل إبلاغ حكومة الولاية ضروريا عن كل حالة من حالات الإصابة بهذا المرض.