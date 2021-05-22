الهند تسجل 200 مصاب بالفطر الأسود في العاصمة نيودلهي

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، تسجيل نحو 200 مصاب بمرض الفرض الأسود، في العاصمة نيودلهي،

وقال وزير الصحة ساتياندار جاين في مقاطعة دلهي: «لقد تم تسجيل 197 حالة إصابة بمرض الفطر الأسود في المدينة، وكان هذا العدد يتراوح ما بين 30 و50 حالة سنويا، أما الآن فازداد بشكل ملحوظ»، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأشار «ساتياندار جاين» إلى أن هناك ثمانية أو تسعة مستشفيات خاصة، وثلاثة مستشفيات حكومية تعالج المصابين بهذا المرض، مضيفا أن ثمة نقصا في أدويتها، ومنها مادة «أمفوتيريسين ب».

وفى السياق ذاته؛ جرى استئصال أعين آلاف المرضى في الهند، في ظاهرة مفجعة جديدة، لمقاومة تفشي الفطر الأسود، الذي يصيب الناجين من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة «الصن البريطانية»، فإن نحو 60 % من المرضى الذين تم علاجهم في مستشفيات الهند من فيروس كورونا، أزالوا عين واحدة على الأقل، بعد أن تسببت الموجة الثالثة من فيروس كورونا فى انتشار عدوى «الفطر الأسود».

وكان مسؤولون في الهند، كشفوا قبل أسبوعين، أن العشرات من المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بدأت تنتشر لديهم إصابات بمرض «الفطر الأسود» النادر.

وأوضحت إدارة الصحة في البلاد، أنه غالبا ما يتم تشخيص الإصابة بهذه العدوى الفطرية، لدى المصابين بكورونا الذين تعافوا منه مؤخرا، وسط تأكيد الخبراء أنه بعد وضع المريض المصاب بكورونا على جهاز التنفس الاصطناعي، تزداد فرص الإصابة بهذه العدوى الفطرية.

وأضافت أنه تم تشخيص 40 حالة إصابة بعدوى «الفطر الأسود»، خلال الأسبوعين الماضيين، في ولاية غوجارات الهندية، تسبب ذلك بفقدان بعض المرضى أبصارهم.

ومع وصول الفطر إلى العينين، بدأ الأطباء بالهند باتباع إجراءات سريعة لاقتلاع العين من أنسجتها، حتى يمنعوا تفشي العفن إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الوفاة.

وقالت وسائل إعلام محلية إلى أن هذه العدوى الفطرية النادرة تؤثر على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة، والنباتات والخضراوات والفواكه المتعفنة.