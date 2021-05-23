آخر أخبار فلسطين.. مستوطنون يقتحمون «الأقصى» واعتداء جديد على المصلين

استأنفت جماعات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أعتدت على المصلين فجرا، واعتقلت ستة من بينهم، حارس في المسجد الأقصى، وموظف في الأوقاف الإسلامي وذلك في إطارآخر أخبار فلسطين اليوم، حيث لا يزال الاحتلال والمستوطنين يواصلون انتهاكاتهم في القدس.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية: إن العشرات من جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا أربعة منهم، لم تعرف هوياتهم بعد، إضافة إلى أحد حراس المسجد فادي عليان.

آخر أخبار فلسطين.. قوات الاحتلال تمنع المصلين دون سن 45 عاما من دخول الأقصى

واعتقلت قوات الاحتلال «علي وزوز»، الذي يعمل في دائرة المخطوطات التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وهو على رأس عمله.

وأوضح شهود العيان أن قوات الاحتلال منعت المصلين دون سن 45 عاما من دخول الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد ودققت في هويات المصلين الداخلين إليه.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أخلت محيط المسجد القبلي من المصلين، وانتشرت داخله وفي محيطه من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

آخر أخبار فلسطين.. إدانة لاقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

واعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اقتحام مجموعات من المستوطنين اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات شرطة الاحتلال، إصرارا إسرائيليا على المساس بحرمة المسجد الأقصى ومصلياته من جهة، وإصرارا على بث مزيد من التوتر في المسجد والمدينة المحتلة.

وأشار أمين العام الهيئة حنا عيسى إلى ان اقتحام المستوطنين للأقصى وبعد ثلاثة أسابيع من إغلاق ساحات الحرم أمام الاقتحامات عقب الهبة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية وأراضي عام 1948، هو بمثابة صب الزيت على النار، ولإشعال أجواء التوتر في المدينة وبين المصلين في المسجد، مؤكدا أن الأقصى المبارك خط أحمر يجب على سلطات الاحتلال أن تعي هذه الرسالة جيدا.

حنا عيسى: اقتحام المسجد الأقصى يعكس مدى التطرف الإسرائيلي

وقال حنا عيسى، إن إعادة اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس باحاته ومصلياته خطوة بغاية الخطورة، تعكس مدى التطرف الإسرائيلي، والفكر الصهيوني الداعي إلى انتهاك حرمة الأديان والاعتداء على المقدسات ودور العبادة، دون اكتراث لحرمة هذه الأماكن الدينية المقدسة وكافة القوانين والأعراف الدولية الداعية لحماية وصون هذه الأماكن.

وكان المسجد الأقصى، قد أغلق قبل نحو أسبوعين أمام المستوطنين، بعد الهبة الشعبية لأبناء القدس وفلسطينيي الـ48، التي أحبطت دعوات «جماعات الهيكل» لاقتحامه بأعداد كبيرة.