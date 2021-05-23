المركز القومي للترجمة يشارك في معرض أبوظبي للكتاب.. «اعرف التفاصيل»

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بقائمة من العناوين في فعاليات الدورة 30 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب بدولة الإمارات والتي تنطلق فعالياتها فى الفترة من 23 مايو إلى 29 مايو الجاري، حيث تم تخصيص جناح «رقم 8C 36» لـالمركز القومي للترجمة بالمعرض.

وتقام الدورة الحالية التي انطلقت اليوم، بمشاركة أكثر من 800 عارضا، حضوريا وافتراضيا من بينهم ما يزيد على 662 عارضا دوليا و227 عارضا محليا من أكثر من 46 دولة من حول العالم.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أعلنت إعفاء جميع دور النشر المشاركة في الدورة من دفع رسوم الأجنحة، وحسب الموقع الرسمي للمعرض: تأتي هذه المبادرة حرصاً من مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على دعم كافة الجهود الهادفة إلى دعم صناعة النشر، خاصة في ظل ما تشهده حركة النشر من تحديات جراء جائحة كورونا .

جائزة الشيخ زايد للكتاب تشارك في معرض أبو ظبي الدولي:

وتشارك جائزة الشيخ زايد للكتاب بجلسات حوارية مع الفائزين بالجائزة بدورتيها 14 و15، في المعرض، حيث تنطلق أولى فعاليات البرنامج الثقافي للجائزة بحفل التكريم الافتراضي للفائزين في فروع الجائزة الثمانية في دورة هذا العام، والذي سيقام في الساعة 6 من مساءً يوم الاثنين 24 مايو على قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بجائزة الشيخ زايد للكتاب.

وتستضيف الجائزة عدداً من الفائزين خلال جلسة حوارية يوم الثلاثاء 25 مايو الساعة 7 مساءً في القاعة رقم 9 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بحضور الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وبمشاركة عدد من الكتّاب الفائزين في الدورتين، الرابعة عشرة والخامسة عشرة للجائزة.

ويشارك في الجلسة عدد من الفائزين في الدورة الرابعة عشرة، وهم «مارغاريت أوبانك من مجلة بانيبال الفائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية، والشاعر التونسي منصف الوهايبي الفائز في فرع الآداب، والمترجم التونسي محمد آيت ميهوب الفائز في فرع الترجمة، والكاتب العراقي حيدر قاسم الفائز بجائزة المؤلف الشاب، والكاتب الهولندي ريتشارد فان لوين الفائز في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى».

كما تشهد الجلسة مشاركة الفائزين في فروع الجائزة الثمانية في دورة هذا العام، وهم: «الكاتب المصري د. سعيد المصري، الفائز بجائزة التنمية وبناء الدولة، والكاتبة السعودية أسماء الأحمدي، الفائزة بجائزة المؤلف الشاب، والكاتب التونسي ميزون بناني، الفائز بجائزة أدب الطفل والناشئة، والكاتب التونسي خليل قويعة، الفائز بجائزة الفنون والدراسات النقدية، والدكتورة طاهرة قطب الدين، من الولايات المتحدة والفائزة بجائزة الثقافة العربية في اللغات الأخرى».

بينما تشارك الكاتبة المصرية إيمان مرسال، الفائزة بجائزة فرع الآداب لعام 2021 عن روايتها في «في أثر عنايات الزيّات»، في جلسة افتراضية، يوم الأربعاء 26 مايو في تمام الساعة 7 مساءً.

للتعرف على عناوين المركز القومي للترجمة بالمعرض من: هنا