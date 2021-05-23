أسعار البيض اليوم الأحد 23-5-2021 في السوق المحلية

شهدت أسعار البيض استقرارًا بالسوق المحلية، وذلك وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم، الأحد 23 مايو، لتسجل 28.5 في المزرعة، وذلك وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط أسعار البيض اليوم، الأحد 23 مايو الحالي، في السوق المحلية، وذلك وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة على النحو التالي:

أسعار البيض اليوم

ويقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن» إنَّ أسعار البيض سجّلت استقرارًا اليوم لتتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكرتونة فى المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا للكرتونة.

فيما وصلت سعر كرتونة البيض البلدي إلى 33 جنيهًا، واستقر أسعار البيض الأحمر عند 32 جنيهًا للكرتونة.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أنّ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، وفقًا لآخر إحصائية.

أسعار الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن» إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقرت في المزرعة عند سعر 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 إلى 33 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

وأضاف عبدالعزيز السيد، أنّ الساسو سجّل 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية.

ويقول رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية إنّ المرحلة القادمة لبورصة الدواجن ليست واضحة، فبالبرغم من قلة الإقبال، إلا أنّ السعر لا يزال مرتفعًا بعض الشئ، وذلك بسبب زيادة أسعار الأعلاف والتي وصلت إلى 8000 جنيه للطن.