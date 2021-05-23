سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 23-5-2021 في مصر

سجّل سعر الكتكوت الأبيض اليوم ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المصرية والشركات العاملة في الثروة الداجنة، وذلك بعد أن شهدت الأسعار استقرارًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة للاستقرار في حركة البيع والشراء، وتأتي الارتفاعات اليوم نتيجة زيادة الطلب على شراء الكتاكيت من شركات الدواجن الكبرى، إذ بلغ أعلى سعر شركة الوطنية بـ8 جنيهات، والمراعي أقل سعر بـ5 جنيهات.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، نرصد متوسط سعر الكتكوت الأبيض اليوم، الأحد 23 مايو الحالي في بعض الشركات العاملة بالقطاع الداجني مثل شركة الوادي والعناني والمتحدة والوطنية ورواد النيل على النحو التالي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض في شركة الوادي

وصل سعر الكتكوت الأبيض تسمين في شركة الوادي إلى 5.75 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة القاهرة

ووصل سعر الكتكوت الأبيض في شركة القاهرة إلى 5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة العناني

وسجل متوسط سعر الكتكوت الأبيض في شركة العناني نحو 6.50 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة رواد النيل

وسجل سعر الكتكوت الأبيض في شركة رواد النيل نحو 4.50 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة الوطنية

وجاء سعر الكتكوت الأبيض في شركة الوطنية نحو 6.75 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة المتحدة

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض في شركة المتحدة نحو 5 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة الصالحية

كما سجّل سعر الكتكوت الأبيض في شركة الصالحية نحو 5 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة الجزيرة

فيما سجّل سعر الكتكوت الأبيض في شركة الجزيرة نحو 5.50 جنيه.

وجاء سعر الكتكوت الروزي 2.50 جنيه، والكتكوت الأبيض الأهالي بسعر 3 جنيهات، والكتكوت البلدي الأهالي بسعر جنيهان، وكتكوت الساسو أهالي بسعر 2.20 جنيه.