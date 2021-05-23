لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية.. مراجعة شاملة لمادة العلوم

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، والتي لها طابع خاص هذا العام نظرًا لأنها تعتمد في درجاتها علي الفصل الدراسي الثاني فقط،، نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتقدم «الوطن» لطلاب الصف الثالث الإعدادي مراجعة شاملة لكفة أجزاء المنهج لمادة العلوم يقدمها «مصطفى شاهين مدرس العلوم بمدينة المنصورة»، والتي تحتوي على جميع إجازة المنهج ويمكن للطالب مراجعتها في 5 دقائق فقط.

ويقدم مصطفى شاهين، مراجعة شاملة لمادة العلوم تحتوي علي جميع معلومات المنهج وجاءت كالتالي:

1- التفاعل الكيميائي: هو كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل

2- تفاعلات الانحلال الحرارى : هى تفاعلات كيميائية يتم فيها تفكك جزيئات بعض المركبات الكيميائية بالحرارة إلى عناصرها الأولية أو إلى مركبات أبسط منها

3- ينحل أكسيد الزئبق الأحمر بالحرارة إلى زئبق فضى اللون وغاز الأكسجين الذى يزيد توهج عود الثقاب المشتعل

4- ينحل هيدروكسيد النحاس الأزرق بالحرارة إلى أكسيد نحاس أسود وبخار ماء

5- تنحل كربونات النحاس الخضراء بالحرارة إلى أكسيد نحاس أسـود وغـاز ثانى أكسيد الكربون الذى يعكر ماء الجير الرائق

6- تنحل كبريتات النحاس الزرقاء بالحرارة إلى أكسيد نحاس أسود وثالث أكسيد الكبريت

7- تنحل نترات الصوديوم البيضاء بالحرارة إلى نيتريت الصوديوم (أبيض مصفر) وغاز الأكسجين

8- تفاعلات الاحلال البسيط : هى تفاعلات كيميائية يتم فيها إحلال عنصر نشط محل عنصر آخر أقل منه نشاطاً في محلول أحد أملاحه

9- تفاعلات الاحلال المزدوج : هى ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازلياً حسب درجة نشاطها الكيميائى

10- يحل الصوديوم محل هيدروجين الماء وينتج هيدروكسيد الصوديوم ويتصاعد غاز الهيدروجين الذى يشتعل بفرقعة

11- يحل الخارصين محل هيدروجين الحمض المخفف ويتكون ملح كلوريد الخارصين ويتصاعد غاز الهيدروجين، يحل الألومنيوم محل هيدروجين الحمض المخفف ويتكون ملح كلوريد الألومنيوم ويتصاعد غاز الهيدروجين، لا يحل النحاس محل هيدروجين الحمض المخفف، رغم أن الألومنيوم يسبق الخارصين في السلسلة الكهروكيميائية إلا أن الألومنيوم يتأخر عمليًا في تفاعله مع حمض الهيدروكلوريك لوجود طبقة من أكسيد الألومنيوم التى تأخذ فترة حتى تنفصل عن الفلز ويصبح الفلز معرض للتفاعل، يحل الماغنسيوم محل النحاس في محلول كبريتات النحاس الأزرق مكونا محلول كبريتات الماغنسيوم «عديم اللون» ويترسب النحاس الأحمر في الأنبوبة.

12- تفاعلات الاحلال المزدوج : هى تفاعلات تتم فيها عملية تبادل مزدوج بين شقى «أيونات» مركبين لينتج مركبين جديدين هي تفاعلات تتضمن مواد أيونية وتتم دون انتقال إلكترونات من مادة إلى أخرى.

13- تفاعل التعادل: هو تفاعل حمض مع قلوى لتكوين ملح وماء، ويتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم وينتج ملح كلوريد الصوديوم والماء وعند تسخين المحلول يتبخر الماء ويتبقى كلوريد الصوديوم.

14- يتفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع ملح كربونات الصوديوم ويتكون كلوريد الصوديوم وماء وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق.

15- عند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلول كلوريد الصوديوم يتكون نترات الصوديوم و راسب أبيض من كلوريد الفضة .

16- الأكسدة: هي عملية كيميائية يتسبب عنها زيادة نسبة الأكسجين فى المادة أو نقص نسبة الهيدروجين، هي عملية كيميائية تفقد فيها ذرة العنصر إلكترونًا أو أكثر.

17- الاختزال: هي عملية كيميائية يتسبب عنها زيادة نسبة الهيدروجين فى المادة أو نقص نسبة الأكسجين، هي عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر إلكترونًا أو أكثر.

18- العامل المؤكسد: هو المادة التي تعطي الأكسجين أو تنتزع الهيدروجين أثناء التفاعل الكيميائي، هو المادة التي تكتسب إلكترونًا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي.

19- العامل المختزل: هو المادة التى تنتزع الأكسجين أو تعطي الهيدروجين أثناء التفاعل الكيميائي، هو المادة التي تفقد إلكتروناً أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي.

20- يتأكسد الهيدروجين إلى بخار ماء ويختزل أكسيد النحاس الأسود إلى النحاس الأحمر، تفقد ذرة الصوديوم إلكترون لتصبح أيون موجب (أكسدة) بينما تكتسب ذرة الكلور هذا الإلكترون (اختزال)، المادة التى تحدث لها عملية الأكسدة تقوم بدور العامل المختزل، المادة التى تحدث لها عملية الاختزال تقوم بدور العامل المؤكسد.

21- التفاعلات السريعة جدا: تتم في وقت قصير جدًا مثل الألعاب النارية.

22- التفاعلات البطيئة نسبيًا: تتم في وقت قصير مثل تفاعل الزيوت مع الصودا الكاوية لتكوين الصابون.

23- التفاعلات البطيئة جدا: تحتاج لعدة شهور مثل صدأ الحديد.

24- التفاعلات البطيئة جدا جدا: تحتاج لملايين السنين مثل التفاعلات التى تحدث فى باطن الأرض لتكوين النفط.

25- سرعة التفاعل الكيميائي: هي التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في وحدة الزمن.

26- يتفكك غاز خامس أكسيد النيتروجين (N2O5) إلى غاز ثانى أكسيد النيتروجين (NO2) وغاز الأكسجين (O2) وتتجمع ذرات الأكسجين مكونة جزيئات تتصاعد .

27- في بداية التفاعل يكون تركيز المتفاعلات 100% وتركيز النواتج 0% وبمرور الزمن يقل تركيز المتفاعلات ويزداد تركيز النواتج، وفي نهاية التفاعل يكون تركيز المتفاعلات 0% وتركيز النواتج 100%.

28- تقاس سرعة التفاعل الكيميائي عمليًا بمعدل اختفاء إحدى المواد المتفاعلة أو ظهور إحدى المواد الناتجة.

29- تتوقف سرعة التفاعل الكيميائى على عدة عوامل منها طبيعة المتفاعلات وتركيز المتفاعلات ودرجة حرارة التفاعل والعوامل الحفازة والإنزيمات.

30- طبيعة المتفاعلات: يقصد بها عاملان هما نوع الترابط فى المواد المتفاعلة ومساحة سطح المادة المعرضة للتفاعل.

31- المركبات الأيونية: سريعة في تفاعلاتها / تتفكك أيونيا / تكون التفاعلات بين الأيونات وبعضها / مثل تفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات الفضة.

32- المركبات التساهمية: بطيئة في تفاعلاتها / لا تتفكك أيونيا / تكون التفاعلات بين الجزيئات / مثل ذوبان السكر في الماء.

33- كلما زادت مساحة سطح المواد المتفاعلة زادت سرعة التفاعل الكيميائي (علاقة طردية) / معدل تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع برادة الحديد أسرع منه مع قطعة من الحديد.

34- عند زيادة تركيز المتفاعلات يزداد عدد التصادمات بين الجزيئات وتزداد سرعة التفاعل الكيميائي / معدل تفاعل شريط الماغنسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المركز أسرع مما في حالة الحمض المخفف.

35- تزداد سرعة التفاعل الكيميائى بزيادة درجة حرارة التفاعل (علاقة طردية) / فوران قرص الفوار فى حالة الماء الساخن أسرع مما فى حالة الماء البارد.

36- العامل الحفاز: هو مادة تغير من معدل التفاعل الكيميائى دون أن تتغير.

37- تفاعلات الحفز الموجب: هي تفاعلات كيميائية يقوم فيها العامل الحفاز بزيادة سرعتها.

38- تفاعلات الحفز السالب: هي تفاعلات كيميائية يقوم فيها العامل الحفاز بخفض سرعتها.

39- خواص العامل المساعد : يغير من سرعة التفاعل ، ولكنه لا يؤثر على بدء أو إيقاف التفاعل / لا يحدث له أى تغيير كيميائى أو نقص فى الكتلة قبل وبعد التفاعل / يرتبط أثناء التفاعل بالمواد المتفاعلة، ثم ينفصل عنها بسرعة لتكوين النواتج فى نهاية التفاعل / يقلل من الطاقة اللازمة للتفاعل / غالباً ما تكفى كمية صغيرة من العامل الحفاز لإتمام التفاعل.

40- يزداد عدد الفقاعات المتصاعدة عند إضافة مسحوق ثانى أكسيد المنجنيز إلى فوق أكسيد الهيدروجين.

41- الإنزيمات: هى مواد كيميائية ينتجها جسم الكائن الحى تعمل كعوامل حفازة تزيد من سرعة التفاعلات البيولوجية (الحيوية).

42- يزداد عدد الفقاعات المتصاعدة عند إضافة قطعة البطاطا إلى فوق أكسيد الهيدروجين.

43- التيار الكهربي: هو تدفق الشحنات الكهربية السالبة فى مادة موصلة كسلك معدنى / سيل من الإلكترونات يسرى في موصل.

44- شدة التيار الكهربي: هى كمية الشحنات الكهربية المتدفقة خلال مقطع الموصل فى زمن قدره ثانية واحدة.

45- الأمبير: هو شدة التيار الناتج عن مرور كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم عبر مقطع من موصل فى زمن قدره 1 ثانية / شدة تيار كهربى يمر فى موصل مقاومته 1 أوم وفرق الجهد بين طرفيه 1 فولت / وحدة قياس شدة التيار الكهربى / يساوى كولوم / ثانية = جول / فولت . ثانية = فولت / أوم = جول / كولوم . أوم.

46- الكولوم: هو كمية الكهربية المنقولة بتيار ثابت شدته 1 أمبير فى زمن قدره 1 ثانية / وحدة قياس كمية الكهربية.

47 الأميتر: جهاز يستخدم لقياس شدة التيار الكهربى المار فى موصل / يوصل فى الدائرة الكهربية على التوالى / يرمز له بالرمز A.

48- الجهد الكهربي لموصل: هو حالة الموصل الكهربية التى نتبين منها انتقال الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر.

49- فرق الجهد الكهربي: هو مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم بين طرفى هذا الموصل / هو النسبة بين الشغل المبذول وكمية الكهربية المارة بين طرفى موصل / حاصل ضرب شدة التيار المار فى موصل ومقاومته.

50- الفولت: هو فرق الجهد بين طرفى موصـل عند بذل شغـل 1 جول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم بين طرفى موصل / وحدة قياس فرق الجهد بين نقطتين فى دائرة كهربية / هو فرق الجهد بين طرفى موصل مقاومته 1 أوم وشدة التيار المار خلاله 1 أمبير / وحدة قياس القوة الدافعة الكهربية للعمود الكهربى / يساوى جول / كولوم = جول / أمبير . ثانية = أوم . أمبير = أوم . كولوم / ثانية.

51- القوة الدافعة الكهربية :هى فرق الجهد الكهربى بين قطبى المصدر الكهربى عندما تكون الدائرة الكهربية مفتوحة.

52- الفولتميتر: جهاز يستخدم لقياس فرق الجهد بين أى نقطتين فى الدائرة الكهربية والقوة الدافعة الكهربية لمصدر كهربى فى الدائرة الكهربية المفتوحة / يوصل فى الدائرة الكهربية على التوازى / يرمز له بالرمز V.

53- المقاومة الكهربية : هى الممانعة التى يلقاها التيار الكهربى أثناء مروره فى الموصل / النسبة بين فرق الجهد بين طرفى الموصل وشدة التيار المار فيه.

54- الأوم: هو مقاومة موصل يمر به تيار كهربى شدته 1 أمبير وفرق الجهد بين طرفيه 1 فولت / يساوى فولت / أمبير = جول / كولوم . أمبير = فولت . ثانية / كولوم / وحدة قياس المقاومة الكهربية.

55- الأومميتر: جهاز يستخدم لقياس المقاومة الكهربية.

56- المقاومة المتغيرة (الريوستات المنزلق): هى المقاومة التى يمكن تغيير قيمتها للتحكم فى قيمة شدة التيار وفرق الجهد فى الدائرة الكهربية / تتركب من سلك معدنى ذو مقاومة كبيرة ملفوف حول أسطوانة من مادة عازلة مثل البورسلين ، ساق من النحاس مثبت عليها صفيحة مرنة تلامس السلك ويمكنهـا أن تنزلق عليـه بطول الاسطوانة ولذلك تعرف الصفيحة بالزالق / فكرة عملها هى التحكم فى المقاومة التى يلاقيها التيار أثناء مروره فى السلك عن طريق انزلاق الصفيحة المرنة على السلك وذلك بالتحكم فى طول السلك الذى يدخل فى الدائرة ويسرى فيه التيار فتتغير المقاومة وتتغير تبعا لذلك شدة التيار المار فى الدائرة الكهربية.

57- قانون أوم: تتناسب شدة التيار الكهربى المار في موصل ما تناسبا طردياً مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبوت درجة الحرارة.

58- الخلايا الكهروكيميائية : خلايا تتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية / مثل الأعمدة الجافة والبطاريات / يعرف التيار الكهربى الناتج منها بالتيار المستمر.

59- المولدات الكهربية: أجهزة تتحول فيها الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية / مثل الدينامو / يعرف التيار الكهربى الناتج منها بالتيار المتردد.

60- التيار الكهربى المستمر : هو تيار كهربى ثابت الشدة يسرى فى اتجاه واحد فقط بالدائرة الكهربية / يمكن نقله لمسافات قصيرة فقط / لا يمكن تحويله إلى تيار متردد / يستخدم فى عمليات الطلاء الكهربى وتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية.

61- التيار الكهربي المتردد: هو تيار كهربى متغير الشدة والاتجاه يسرى فى اتجاهين متعاكسين بالدائرة الكهربية / يمكن نقله مسافات قصيرة أو طويلة (بعيدة) / يمكن تحويله إلى تيار مستمر / يستخدم فى إنارة المنازل والشوارع وتشغيل معظم الأجهزة الكهربائية.

62- العمود الكهربي: يمثل بخطين مستقيمين متوازيين حيث يدل الخط الأطول على القطب الموجب والخط الأقصر على القطب السالب.

63- البطارية: هى عمودين أو أكثر متصلين معاً بطريقة ما فى الدائرة الكهربية.

64- توصيل الأعمدة على التوالى : هى طريقة توصيل الأقطاب المختلفة لعدة أعمدة معاً / يتم توصيل القطب السالب للعمود الأول بالقطب الموجب للعمود الثانى بسلك نحاسى ثم يوصل القطب السالب للعمود الثانى بالقطب الموجب للعمود الثالث وهكذا (مسار واحد) / الغرض منه الحصول على بطارية القوة الدافعة الكهربية لها أكبر ما يمكن / القوة الدافعة الكهربية للبطارية تساوى مجموع القوى الدافعة الكهربية للأعمدة المكونة للبطارية.

65- توصيل الأعمدة على التوازى : هى طريقة توصيل الأقطاب المتشابهة لعدة أعمدة معاً / يتم توصيل الأقطاب الموجبة للأعمدة كلها معا بطرف واحد ليعمل كقطب موجب وتوصيل الأقطاب السالبة كلها معا بطرف واحد ليعمل كقطب سالب (مسارات متعددة أو متفرعة) / الغرض منه الحصول على بطارية القوة الدافعة الكهربية لها أقل ما يمكن القوة الدافعة الكهربية للبطارية تساوى القوة الدافعة للعمود الواحد.

66- تركيب الذرة هو المسئول عن خواص العنصر الكيميائية والفيزيائية.

67- قوى الترابط النووى : هى القوى اللازمة لربط مكونات النواة / هى القوى التى تعمل على ربط مكونات النواة والتغلب على التنافر بين البروتونات.

68- الطاقة النووية: هي الطاقة المخزونة فى النواة وتنتج من قوى الترابط النووي.

69- ظاهرة النشاط الإشعاعى : هى عملية التحول التلقائى لأنوية ذرات بعض العناصر الموجودة فى الطبيعة محاولة منها للوصول إلى تركيب أكثر استقراراً / عرفت للمرة الأولى على يد العالم الفرنسى (هنرى بيكوريل) حيث اكتشف انبعاث أشعة غير منظورة (غير مرئية) من عنصر اليورانيوم لها القدرة على النفاذ خلال المواد الصلبة.

70- العناصر المشعة الطبيعية : هى عناصر تحتوى أنوية ذراتها على عدد من النيوترونات يزيد على العدد اللازم لاستقرارها / غير مستقرة بسبب ما فيها من طاقة زائدة / مثل الراديوم واليورانيوم والسيزيوم والبولونيوم والروبيديوم والسيلينيوم والزركونيوم.

71- النشاط الإشعاعى الصناعى : هو الإشعاع أو الطاقة النووية المنطلقة من التفاعلات النووية التى تجرى فى المفاعلات النووية (يمكن التحكم فيها وتستخدم فى الأغراض السلمية) أو القنابل الذرية (لا يمكن التحكم فيها وتستخدم فى الأغراض الحربية).

72- استخدامات الطاقة النووية : في مجال الطب (علاج وتشخيص بعض الأمراض مثل السرطان) / في مجال الزراعة (القضاء على الآفات وتحسين سلالات بعض النباتات) / في مجال الصناعة (تحويل الرمال إلي شرائح السيليكون المستخدمة فى تصنيع بعض أجزاء الكمبيوتر والدوائر الإلكترونية المدمجة بالأجهزة الكهربية والكشف عن عيوب المنتجات الصناعية) / في مجال توليد الكهرباء (تستغل الحرارة الناتجة من الطاقة النووية فى تشغيل المحركات وتوليد الكهرباء عن طريق تسخين الماء حتى الغليان , واستخدام بخار الماء الناتج فى إدارة التوربينات توليد الكهرباء) / في مجال استكشاف الفضاء (تستخدم كوقود نووى تستخدمه الصواريخ التى تصل إلى القمر والتى تجوب الفضاء) / في مجال التنقيب (التنقيب عن البترول والمياه الجوفية).

73- التلوث الإشعاعي: هو ارتفاع كمية الإشعاعات النووية وزيادة نوعيتها في البيئة / يقدر الإشعاع الممتص بوحدة (الريم) / له مصدران (مصادر طبيعية) تتمثل في مصادر الإشعاع الطبيعية الموجودة على سطح الأرض (العناصر المشعة) والأشعة الكونية التى تأتى من الفضاء الخارجى، (مصادر صناعية ) تتمثل في تجارب تفجير القنابل النووية التى تجريها بعض الدول من آن لآخر والنفايات المشعة الناتجة عن المفاعلات النووية.

74- انفجار مفاعل تشيرنوبيل: 26 من إبريل سنة 1986م / خطأ فنى فى التشغيل / تسرب الكثير من العناصر المشعة، مكونة سحابة ذرية حملتها الرياح إلى معظم دول أوروبا الشرقية والغربية / سقوط الأمطار فى شهر مايو من نفس العام حاملة معها العناصر ذات النشاط الإشعاعى إلى سطح الأرض، ما أدى إلى تلوث التربة والنباتات والماء والأغذية بالعناصر المشعة / انتقل هذا التلوث إلى الحيوانات آكلات العشب من الأبقار والأغنام، وبالتالى تتلوث ألبانها ولحومها والمنتجات المصنعة منها بالإشعاع النووي.

75- التأثيرات الناتجة عن التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة فى فترة زمنية قصيرة: تدمير الطحال والجهاز الهضمى والجهاز العصبى المركزى نخاع العظـام (المسؤول عن تكوين خلايـا الدم) وهو أول ما يتأثر بالإشعـاع وبالتالى يقل عدد كرات الدم الحمراء مما ينتج عنه الإحساس بالإعياء والتهابات الحنجرة والجهاز التنفسى وغثيان ودوار وإسهال.

76- التأثيرات الناتجة عن التعرض لجرعة إشعاعية صغيرة فى فترة زمنية طويلة : تأثيرات بدنية : هى التغيرات التى تطرأ على الكائن الحى ذاته (جسم الكائن الحى) نتيجة التعرض للإشعاعات، مثل سرطان الجلد / تأثيرات وراثية: هى التغيرات التى تحدث فى تركيــب الكروموسومــات الجنسيــة للآباء ويكـون نتيجتهــا ظهور مواليد غير عاديين (مصابون بتشوهات خلقية) / تأثيرات خلوية : هى التغيرات التى تحدث فى تركيب الخلايا والتى قد تدمرها عند التعرض إلى جرعات هائلة من الإشعاع مثل تغير التركيب الكيميائى لهيموجلوبين الدم ويصبح غير قادر على حمل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم.

77- طرق الوقاية من التلوث الإشعاعي: ارتداء المتعاملين مع المواد المشعة بالمعامل والمستشفيات للقفازات والملابس الواقية من الإشعاع / أن تكون النفايات المشعة بعيدة تماماً عن مجرى المياه الجوفية حتى لا تتعرض هذه المياه للتلوث / أن تكون المنطقة المختارة لحفظ النفايات المشعة منطقة مستقرة لا تتعرض للهزات الأرضية أو الزلازل / النفايات ذات الإشعاعات الضعيفة والمتوسطة توضع فى باطن الأرض بعد إحاطتها بطبقة من الأسمنت أو الصخور / النفايات ذات الإشعاعات القوية تدفن على أعماق كبيرة فى باطن الأرض / وضع قوانين خاصة تلزم المحطات النووية بتبريد المياه الساخنة الناتجة عن تبريد المفاعلات النووية قبل إلقائها في البحار أو البحيرات.

78- وحدة قياس الإشعاع الممتص: يقدر الإشعاع الممتص بوحدة السيفرت (Sv) ، أى أن السيفرت هو الوحدة الدولية لقياس الإشعاع الممتص بواسطة الجسم البشرى. (79) 1 مللى سيفرت = 10– 3 سيفرت.

80- الجرعة الآمنة عند التعرض للإشعاعات النووية : يجب مراعاة عدم التعرض للإشعاعات النووية بكميات كبيرة / الحد الأقصى للجرعة الآمنة عند التعرض للإشعاعات فى العام الواحد بالنسبة للعاملين فى مجال الإشعاع 20 مللى سيفرت ، الجمهور لا يتجاوز 1 مللى سيفرت.

81- العوامل التى تتوقف عليها حدود الجرعة الفعالة الآمنة للإشعاعات النووية: تختلف حدود الجرعة الفعالة الآمنة حسب : عمر الشخص / الفترة التى يتعرض فيها الشخص للإشعاع / الجزء الذى يتعرض للإشعاع من الجسم.

82- الدكتور على مصطفى مشرفة: عالم مصرى وصفه العالم أينشتاين بأنه أعظم علماء الفيزياء فى العالم / كانت له نظريات ضخمة في مجالات الذرة والإشعاع ، وقد بنيت على نظرياته أسس صناعة القنبلة الذرية / عارض تطوير القنبلة الذرية ونادى بضرورة تسخير الذرة والإشعاع لخير البشرية.

83- الصفات الوراثية: هى صفات تنتقل من جيل إلى آخر، مثل لون الشعر ولون الجلد وعدد الأصابع وفصيلة الدم.

84- الصفات المكتسبة: هي صفات غير قابلة للانتقال من جيل إلى آخر / مثل تعلم اللغات والمشى ومهارة لعبة كرة القدم ومهارة الرسم وقوة العضلات.

85- علم الوراثة: هو علم يبحث فى انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر وذلك بدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الآباء والأبناء.

86- أسباب اختيار مندل لنبات البازلاء لإجراء تجاربه : سهولة زراعته وسرعة نموه / قصر دورة حياته / أزهاره خنثى يمكن تلقيحها ذاتياً / سهولة تلقيحه صناعياً بتدخل الإنسان / إنتاجه لعدد كبير من أفراد الجيل الواحد / وجود عدة أصناف منه تحمل أزواجا من الصفات المتضادة التى يسهل تمييزها بالعين المجردة.

87- الصفات التى اختارها مندل فى نبات البازلاء : سبع صفات أساسية : طول النبات (طويل الساق – قصير الساق) / لون القرن (أخضر – أصفر) / شكل القرن (منتفخ – محزز) / لون البذرة (صفراء – خضراء) / شكل البذرة (ملساء – مجعدة) / لون الزهرة (حمراء – بيضاء) / وضع الزهرة (جانبية – طرفية).

88- تجربة مندل: زرع مندل نبات بازلاء يعطى بذوراً صفراء وآخر يعطى بذورًا خضراء لأجيال عدة للتأكد من نقاء الصفات ثم ترك أزهارها تلقح ذاتيا لعدة أجيال فلاحظ أن النباتات صفراء البذور تنتج نباتات صفراء البذور جيلاً بعد جيل والنباتات خضراء البذور تنتج نباتات خضراء البذور جيلاً بعد جيل / زرع مندل البذور الصفراء النقية والبذور الخضراء النقية وعندما أعطت نباتات تحمل أزهاراً انتزع الأسدية من أزهار النباتات قبل نضج المتك حتى يضمن عدم تلقيح النباتات ذاتيًا / باستخدام التلقيح الخلطى قام مندل بتلقيح زهرة النبات الذى يعطى بذوراً صفراء بلقاح من نبات يعطى بذوراً خضراء والعكس وغطى مندل مياسم المتاع حتى لا تتلقح خلطياً مع أزهار أخرى فلاحظ أن النباتات كلها أنتجت بذوراً صفراء فقط (بنسبة 100%) وأطلق عليها الصفة السائدة واختفى لون البذور الخضراء من الجيل الأول تماماً وأطلق عليها الصفة المتنحية / ترك مندل نباتات الجيل الأول تتلقح ذاتياً , ثم زرع البذور الناتجة فلاحظ أن النباتات ذات البذور الصفراء تمثل ثلاثة أرباع الجيل الثانى (بنسبة 75%) والنباتات ذات البذور الخضراء تمثل ربع الناتج فقط (بنسبة 25%) أى بنسبة (3 : 1).

89- مبدأ السيادة التامة : ظهور الصفة السائدة فى أفراد الجيل الأول عند تزاوج فردين يحمل كلا منهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة التى يحملها الفرد الآخر.

90- فروض مندل لتفسير ظهور الصفة السائدة واختفاء الصفة المتنحية فى الجيل الأول: تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عن طريق عوامل وراثية (الجينات تحملها الأمشاج / يتحكم بكل صفة وراثية فى الكائن الحى عاملان وراثيان (أحدهما من الأب والآخر من الأم) / ينعزل (ينفصل) العاملان الوراثيان لكل صفة عند تكوين الأمشاج , بحيث يحمل كل مشيج عامل واحد فقط من هذين العاملين / فى عملية الإخصاب يجتمع العاملان الوراثيان مرة أخرى، وإذا كان العاملان متشابهان تكون الصفة الناتجة (السائدة أو المتنحية) نقية ويسمى الفرد الذى يحمل هذه الصفة بالفرد النقى وإذا كان العاملان غير متشابهان تكون الصفة الناتجة (السائدة) غير نقية ويسمى الفرد الذى يحمل هذه الصفة بالفرد الهجين.

91- القانون الأول لمندل (قانون انعزال العوامل): إذا اختلف فردان نقيان فى زوج واحد من الصفات المتبادلة فإنهما ينتجان بعد زواجهما جيلا به صفة أحد الفردين فقط (السائدة) ثم تورث الصفتان معاً فى الجيل الثانى بنسبة (3 : 1).

92- الجين السائد: هو الجين الذى تظهر صفته عند وجوده مع جين سائد مثله أو مع جين متنحى لنفس الصفة.

93 الجين المتنحي: هو الجين الذى لا تظهر صفته إلا عند وجوده مع جين متنحى مثله لنفس الصفة.

94 الصفة السائدة: هى الصفة التى تظهر عند اجتماع عاملين (جينين) متماثلين للصفة السائدة أو عامل (جين) للصفة السائدة مع عامل (جين) للصفة المتنحية.

95- الصفة المتنحية : هى الصفة التى لا تظهر إلا عند اجتماع عاملين (جينين) متماثلين للصفة المتنحية.

96- الفرد النقي: هو الفرد الذى يحمل عاملين متماثلين للصفة السائدة أو للصفة المتنحية فتظهر عليه الصفة السائدة (نقية) أو الصفة المتنحية.

97- الفرد الهجين : هو الفرد الذى يحمل عاملين مختلفين أحدهما للصفة السائدة والآخر للصفة المتنحية فتظهر عليه الصفة السائدة (غير نقية) .

98- استخدام الرموز فى التعبير عن نتائج الوراثة : يرمز للآباء بالرمز (P) وللأمشاج أو الجاميتات بالرمز (G) وللجيل الأول بالرمز (F1) وللجيل الثانى بالرمز (F2) / يرمز لعامل (جين) الصفة السائدة بحرف كبير (Capital) / يرمز لعامل (جين) الصفة المتنحية بحرف صغيرSmall) ) / يرمز للفرد الذى يحمل صفـة سائدة نقيـة بحرفين كبيرين ، والذى يحمل صفـة متنحيـة برمزين صغيرين ، والذى يحمل صفة هجين بحرفين أحدهما كبير والآخر صغير.

99- القانون الثانى لمندل ( قانون التوزيع الحر للعوامل ) : إذا تزاوج فردان نقيان مختلفان فى زوجين أو أكثر من الصفات المتبادلة فتورث صفتا كل زوج منهما مستقلة , وتظهر فى الجيل الثانى بنسبة (3 : 1).

100- الأفراد الذين يأخذون جيناً واحداً على الأقل (سائدًا من أحد الأبوين) تكون لديهم الصفة السائدة / الأفراد الذين يحصلون على جين متنح من كلا الأبوين تظهر لديهم الصفة المتنحية / القدرة على الالتفاف الأنبوبى للسان يسود على عدم القدرة على لف اللسان، شحمة الأذن المنفصلة تسود عن صفة شحمة الأذن المتصلة / صفة الشعر المجعد تسود على صفة الشعر المستقيم / صفة العيون الواسعة تسود على صفة العيون الضيقة / صفة وجود غمازات الوجه تسود على صفة غياب الغمازات / صفة عدم وجود النمش فى الوجه تسود على صفة ووجود النمش / صفة العيون الواسعة تسود على صفة العيون البنية / صفة العيون الضيقة تسود على صفة العيون الملونة.

101- الكروموسوم: يتركب كيميائياً من حمض نووى يسمى DNA (يحمل الصفات الوراثية للكائن الحى) مرتبط مع البروتين.

102- الجينات: هى أجزاء من الحمض النووى DNA موجودة على الكروموسومات تحمل الصفات الوراثية للفرد ومسئولة عن إظهار الصفات الوراثية للكائن الحى) / تتكون من وحدات أصغر تسمى النيوكليوتيدات.

103- العالمان واطسون وكريك : توصلا إلى وضع نموذج لجزئ DNA يتركب من شريطين ملتفين حول بعضهما فيما يشبه الحلزون المزدوج.

104- العالمان بيدل وتاتوم: تمكنا من اكتشاف الكيفية التى يتحكم بها الجين فى إظهار الصفة الوراثية (آلية عمل الجين) ، وقد استحقا عن ذلك جائزة نوبل عام 1958م.

105- آلية عمل الجين : كل جين يعطى إنزيماً خاصاً يكون مسئولاً عن حدوث تفاعل كيميائى معين ينتج عنه بروتين يظهر صفة وراثية معينة.

106- الجهاز العصبي: هو جهاز يقوم بتنظيم وتنسيق أنشطة ووظائف الأعضاء بأجسام الكائنات الحية.

107- الهرمونات: عبارة عن مواد (رسائل) كيميائية تضبط وتنظم معظم الأنشطة والوظائف الحيوية فى أجسام الكائنات الحية.

108- الغدد الصماء: هى غدد لا قنوية تصب إفرازاتها من الهرمونات في الدم مباشرة / تقوم بإفراز ما يزيد عن 50 هرمونًا في جسم الإنسان.

109- الخلايا المستهدفة : هى الخلايا التى يؤثر فيها الهرمون دون غيرها من الخلايا وتقع غالبا بعيداً عن موقع الغدة الصماء المفرزة للهرمون.

110- الخلل الهرموني: هو حالة مرضية تظهر على الجسم عند حدوث خلل فى عمل إحدى الغدد الصماء.

111- الغدة النخامية: غدة صغيرة الحجم توجد أسفل المخ / تعرف بسيدة الغدد أو الغدة الرئيسية لأنها تفرز هرمونات تنظم أنشطة العديد من الغدد الصماء الأخرى / تتكون من فصين كل واحد منهما يفرز العديد من الهرمونات المختلفة / تفرز هرمون النمو / هرمون منشط للغدة الدرقية / هرمون منشط للغدتين الكظريتين / هرمون منشط للغدد الثديية لإفراز اللبن / هرمون ييسر عملية الولادة / هرمون ينظم مقدار الماء بالجسم / هرمون منشط للغدد التناسلية (الخصيتين والمبيضين) قرب سن البلوغ.

112- هرمون النمو: ينظم النمو العام للجسم حيث يضبط معدل سرعة نمو العضلات، والعظام وأعضاء الجسم المختلفة فهو يحدد الطول الذى سيصل إليه الفرد عندما يصبح شخصًا ناضجًا.

113- القزامة: توقف نمو الجسم فيصبح الشخص قزماً نتيجة نقص إفراز الغدة النخامية لهرمون النمو فى فترة الطفولة.

114- العملقة: نمو مستمر فى عظام الأطراف فيصبح الشخص عملاقاً نتيجة زيادة إفراز النخامية لهرمون النمو فى فترة الطفولة.

115- الغدة الدرقية : تتكون من فصين يقعان فى السطح الأمامى للعنق على جانبى القصبة الهوائية / تقوم بإفراز هرمونى الدرقين والكالسيتونين.

116- هرمون الدرقين (الثيروكسين): يقوم بدور رئيسى فى عمليات التحول الغذائى بالجسم حيث يقوم بإطلاق الطاقة اللازمة للجسم من المواد الغذائية.

117- هرمون الكالسيتونين : يضبط مستوى الكالسيوم فى الدم.

118- التضخم (الجويتر) البسيط: تضخم الغدة الدرقية والعنق نتيجة نقص إفراز هرمون الثيروكسين لقلة اليود بالطعام، حيث يدخل فى تركيب الهرمون.

119- التضخم (الجويتر) الجحوظى : تضخم الغدة الدرقية مصحوبا بنقص الوزن وسرعة الانفعال وجحوظ العينين نتيجة زيادة إفراز هرمون الثيروكسين بكميات كبيرة.

120- الغدتان الكظريتان: توجدان فوق الكليتين / تفرز هرمون الأدرينالين الذى يحفز جسم الإنسان للاستجابة للطوارئ مثل الخوف والغضب والانفعال.

121- غدة البنكرياس: توجد بين المعدة والأمعاء الدقيقة / غدة قنوية لوجود قناة تنقل العصارة البنكرياسية إلى الاثنى عشر وغدة لا قنوية لأنه يفرز هرمونا الأنسولين والجلوكاجون مباشرة في الدم.

122- هرمون الأنسولين: يعمل على خفض مستوى سكر الجلوكوز فى الدم عن طريق تحفيز خلايا الجسم لامتصاص سكر الجلوكوز من الدم لاستخدامه فى الحصول على الطاقة وتحفيز خلايا الكبد لتخزين سكر الجلوكوز الزائد عن حاجة الجسم فى صورة جليكوجين.

123- هرمون الجلوكاجون: يعمل على رفع مستوى سكر الجلوكوز فى الدم عن طريق تحفيز خلايا الكبد على تحويل السكر المختزن بها (الجليكوجين) إلى سكر جلوكوز ليكون متاحا لخلايا الجسم.

124- البول السكري: هو حالة مرضية تحدث نتيجة نقص هرمون الأنسولين ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم ليخرج مع البول / عدم قدرة خلايا الجسم على استخدام الجلوكوز نتيجة نقص إفراز هرمون الأنسولين / من أعراضه الشعور الشديد بالعطش وتعدد مرات التبول.

125- هرمون الأستروجين: يظهر الصفات الجنسية الثانوية الأنثوية.

126- هرمون البروجستيرون: يحفز نمو بطانة الرحم.

127- هرمون التستوستيرون: يظهر الصفات الجنسية الثانوية الذكرية.

التطبيقات التكنولوجية

1- الوسادة الهوائية: كيس قابل للانتفاخ مطوى داخل عجلة القيادة فى السيارات الحديثة / تعتبر من أهم وسائل الأمان فى المواقف الطارئة / عند حدوث اصطدام أو انخفاض سريع ومفاجئ فى سرعـة السيارة يتولد شرر كهربى يعمل على انحلال مادة أزيد الصوديوم الموجودة بالوسائد الهوائية إلى صوديوم وغاز نيتروجين الذى يملأ الوسادة بسرعة فائقة (خلال 40 مللى ثانية) وتفرغ مباشرة بعد تصادمها مع السائق لتؤمن الرؤية الواضحة والحركة الصحيحة له.

2- المحول الكهربي: الجهد الكهربى للتيار المستخدم فى منازلنا مقداره 220 فولت، وكثيرا من الأجهزة (كالموبايل) تعمل على جهد أقل من هذا المقدار، فإذا تم توصيلها مباشرة بالتيار المنزلي، فستتلف، لذا يستلزم خفض الجهد باستخدام جهاز يعرف بالمحول الكهربى (محول خافض للجهد الكهربي) مثل شاحن بطارية الموبايل.

3- الجينوم البشري: هو الخريطة الوراثية التى توضح المجموعة الكاملة للجينات الموجودة بالكروموسومات البشرية // يهدف إلى تحديد جميع الجينات البشرية والتعرف على وظائفها المختلفة / التعرف على الجينات المختصة بالأمراض المختلفة مثل الأمراض العقلية وأمراض الأوعية الدموية والسكر والسرطان / تحديد تأثيرات الطفرات المختلفة على عمل الجينات / فهم بيولوجية الإنسان والتعرف على الاختلافات الفردية بين شخص وأخر.

4- الأرز المعدل جينيا: يصاب حوالى 500000 شخص سنويا بدول جنوب شرق أسيا بفقدان البصر لسوء التغذية الناتج عن نقص فيتامين (أ) لأن الأرز (الغذاء الرئيسي) لا يحتوي على مادة بروفيتامين (أ) المعروفة باسم الكاروتين والتى تتحول داخل الجسم إلى فيتامين (أ) وقد أمكن حل هذه المشكلة الصحية بإنتاج أرز معدل جينيا يحتوى على مادة الكاروتين.