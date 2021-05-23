مقترح بإنشاء أول تصنيف مصري للجامعات على مستوى الدول العربية وأفريقيا

يناقش المجلس الأعلى للجامعات للحكومية، حاليًا عدد من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات، ومن المتوقع أن يناقش الأعلى للجامعات مقترح إنشاء أول تصنيف مصري للجامعات عربياً وإفريقيًا، ذلك للبت فيه سواء بالموافقة أو الرفض، فضلاً عن وضع الخطوط العريضة لتنفيذه حال تطبيقه.

مقترح التصنيف المصري يحق للجامعات العربية و الإفريقية الإشتراك

ويأتي المشروع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 من خلال تبني معايير تؤكّد ضرورة مساهمة مؤسسات التعلي العالي بشكل كامل في رفع جدارات الخريجين و تنمية مهارات مواردها البشرية، حيث يعتبر التصنيف الأكاديمي للجامعات هو ترتيب الجامعات وفقاً لمعايير معلنة ومحددة تستخدم لتحديد موقع الجامعات بشكل مستقل وحيادي.

ويأتي الهدف من إنشاء التصنيف هو تشجيه الجامعات على توجيه أنشطتها و تحديد الأولويات وتحديد مكانة المؤسسة الفعلية بين نظائرها ومواجهة تحديات المستقبل والاستفادة الكاملة من المصادر المتاحة.

كما جاءت الأهداف الإستراتيجية للتصنيف المصري، تفعيل إستراتيجة التعليم العالير2030، اكتشاف الثغرات لتعزيز قيادة الجامعات لتعظيم تأثيرها على المجتمعات، تيسير الاستفادة من أفضل الأفكار ووضع معايير لتطوير الجهاز الإداري بالجامعات وتحسين إدارة المواد البشرية.

وجاء المقترح بمؤشرات التصنيف المصري للجامعات، فهي تعتمد على معايير التصنيف المصري للجامعات على مؤشرات قياس محددة تطبق وفق منهجية علمية تتماشى مع التحديات العلمية الرئيسية المتمثلة في جامعات ريادية وتدويل الجامعات، والتنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وجاء المقترح بشروط التقدم للتصنيف كالآتي: التصنيف المصري للجامعات إلزامي لكل الجامعات المصرية ويصدر سنويًا ويحق للجامعات العربية و الإلفريقية التقدم للإلتحاق بالتصنيف المصري، أن يكون عدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة 150 بحث على الأقل، في حال ارسال الجامعة بارسال بيناتا غير صحيحة لايحق لها التقدم و الالتحاق إلا بعد مرور 3 سنوات، ويتم فتح باب التقدم الكترونيا نهاية شهر أكتوبر من كل عام، والتقدم من بداية شهر نوفمير للبايانات وحتى منتصف شهر ديسمبر، تتمّ مراجعة البايانات وعمل زيارات إن استدعى الأمر خلال شهر يناير وحتى منتصف فبراير، وإعلان النتائج النهائية أول مارس.