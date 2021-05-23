«تحيا مصر» يكشف تفاصيل مشاركته بأكبر قافلة مساعدات لفلسطين

كشف محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، عن تفاصيل مشاركة الصندوق في أكبر قافلة مساعدات مصرية للشعب الفلسطيني، موضحًا أنّها تتكون من 130 شاحنة، وتتوالى الشاحنات عبر معبر رفح تمهيدا للعبور إلى معبر غزة، أما بالنسبة للتبرعات العينية التي ساهمت في تكوين القافلة، فهي المواد الغذائية أو الدواجن والأدوات الخاصة بإعادة البناء والأدوات الصحية والألبان والملابس.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وهدير أبو زيد، أنّ الصندوق اعتاد على هذا النوع من المساعدات على غرار ما حدث في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث استطاع الوصول إلى المستحقين، ولذلك عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إعادة إعمار غزة، فتح الصندوق حسابا خاصا واستطاع تكوين قافلة بهذا الحجم خلال 3 أيام.

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أنّ الصندوق نسّق مع كل الجهات المختصة في مصر وفلسطين: «كل الأجهزة المعنية ستوزع المواد على المستحقين، ومستمرون في دعوة كل من يهتم بإعادة إعمار غزة المشاركة في كل البنوك المصرية سواء داخل أو خارج مصر».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: «عندما تُستكمل كل الشاحنات سنبدأ العبور، لأننا في رفح المصرية ونستقبل الشاحنات كاملة، ومنذ إطلاق الحملة هناك ردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تعبيرا عن دعمها والإقبال على التبرع على صفحة الصندوق، وبالتالي فالحملة تلقى دعما كبيرا في الداخل والخارج، ووسائل الإعلام الفلسطينية على تواصل معنا على مدار الأيام الماضية لمتابعة وصول الشحنات إلى غزة».