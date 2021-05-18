دعمًا لإخواننا في فلسطين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم مساعدات تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، ودعا المصريين بكافة فئاتها، التبرع لصندوق تحيا مصر لإعمار غزة.

وجاء ذلك الإعلان خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، التي عقدت اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تستعرضها على مدار الساعة، بعض طرق وخطوات التبرع لصندوق تحيا مصر لإعمار غزة، وذلك في السطور التالية:

طرق التبرع لصندوق تحيا مصر لإعمار غزة

خصص صندوق تحيا مصر الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

خطوات التبرع لصندوق تحيا مصر لإعمار غزة

من خلال البطاقة الائتمانية

من خلال الرسائل

– رسالة موبايل إلى رقم 1333 – 1 جنيه

– رسالة موبايل إلى رقم 37037 – 5 جنيهات للرسالة

من خلال منتجات بنكية

شراء شهادات صندوق تحيا مصر التي تتيح التبرع بالعائد أو بقيمة الشهادة وعائدها.

من خلال المنازل

– اتصل من التليفون الأرضي برقم 1333 – 1 جنيه للمكالمة

تحصيل من المنازل – اتصل بنا على رقم – 15118

جميع البنوك المصرية وجميع فروع البريد المصري على حساب رقم – 037037

– جميع منافذ مصاري وBee وفوري وOne Globel وممكن وأمان وخدماتي

يستعد صندوق «تحيا مصر» لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).

وكان صندوق «تحيا مصر» أطلق حملة (نتشارك من أجل الإنسانية) بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس، وبذل المزيد من الجهد في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.