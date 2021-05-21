فحص 1313 مواطنا في قافلة طبية مجانية بإحدى قرى بني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، على هامش استعراضه تقريرا من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بتنفيذ قافلة طبية، بقرية عبد اللطيف يوسف التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، على مدار يومين مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات تضمنت توقيع الكشف الطبي على 1313 مواطن وصرف العلاج بالمجان لهم، ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وشملت القافلة تخصصات: «الباطنة، الأطفال، والجراحة، والعظام، والأسنان، والنساء، والرمد، والأسنان، والجلدية، وتنظيم الأسرة»، وسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1313 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 60 تحليل بمعمل الدم، و 20 بمعمل طفيليات، وإجراء 9اشعة، و استصدار قرار علاج على نفقة دولة، و تحويل 19 إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وإجراء 28 اشعة موجات فوق صوتية.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 83 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية والتي تتضمن الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، السعار، انفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، و كذلك الامراض غير المعدية ومنها الضغط و السكر و السمنة، وأورام الصدر، و تنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 90 مواطنا.