من توظيف الأموال للسجن 7 سنوات.. القصة الكاملة لـ«مستريحة بني سويف»

على مدى سنوات لا تتعدى أصابع اليد، ذاع صيتها بتوظيفها للأموال وتحقيق أرباحا خيالية تصل إلى 60% من إجمالي المبلغ سنويا، وتعددت خلالها علاقاتها، وذاع صيتها بين محافظة بني سويف والمحافظات الأخرى، بل أطلق البعض عليها المرأة الحديدية، تهافت عليها المواطنين لتوظيف أموالهم، واستطاعت إقناعهم بقدرتها على ذلك، تلك هي نجلاء الأمير، إحدى سيدات محافظة بني سويف والتي أُطلق عليها لقب مستريحة بني سويف، قبل أن ينتهي بها المطاف بقضاء محكمة جنايات بني سويف، بسجنها لـ7 أعوام، وغرامة 100 ألف جنيه ورد 97 مليون جنيه إلى المودعين من أصحاب البلاغات والتي تخطى عددها 200 بلاغ.

بداية أزمة مستريحة بني سويف بتجمهر المودعين أسفل شركتها ومنزلها قبل القبض عليها

البداية كانت بتجمع عدد من المواطنين أسفل مقر إحدى الشركات الخاصة في مدينة بني سويف العاملة في مجال توظيف الأموال، منتصف شهر أغسطس الماضي، بحثًا عن ربة منزل تحصلت منهم على مبالغ مالية، نظير توظيفها وتوفير عائد مالي وأرباح، قبل أن تفشل في السداد لهم، مطالبين قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، بسرعة ضبطها وإعادة المبالغ المالية التي تحصلت عليها منهم على مدار أكثر من سنوات.

لم تمض ساعات إلا وتحفظت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، على ربة المنزل، تبين أنها تدعى «نجلاء الأمير» تبلغ 45 عاما، مقيمة بمدينة بني سويف، حاصلة على دبلوم صناعي، عقب إلقاء القبض، وحرر رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن بنى سويف، أكثر من 200 بلاغ من المواطنين، يتهمونها بتحصيل أموال منهم بحجة توظيفها وتحقيق أرباحا وعائدا شهريا لهم، بنسب مختلفة إلا أنهم في الفترة الأخيرة لم تستطع الوفاء بالتزامها معهم، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ، ويتجمع عدد من المودعين أسفل مقر مكتبها وشقتها بمدينة بني سويف بحثًا عنها، قبل أن يُطلق عليها لقب مستريحة بني سويف.

وأشارت التحريات إلى أن حجم بلاغات المودعين إلى مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بني سويف وقسم شرطة بني سويف، تخطت الـ 200 بلاغ، وبلغ التقدير الفعلي وإجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين، طبقا للبلاغات المقدمة من المودعين نحو 340 مليون جنيه.

9 شهور من التحريات والتحقيقات وجلسات المحاكمة تنهي أسطورة مستريحة بني سويف

وما بين تحريات رجال المباحث وتحقيقات النيابة العامة، انتهت باعترافها بتلقي أموالا من المواطنين بحجة توظيفها، إلا أنها لم تستطع السداد والالتزام بذلك في الفترة الأخيرة، وتعهدت أنه في حال خروجها يمكنها التصرف، قبل أن تقرر النيابة العامة حبسها احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى التجديد لها 15 يوما، وتجديد حبسها عدة مرات حتى تم إحالتها لمحكمة الجنايات.

الجنايات تقضي بحبس مستريحة بني سويف 7 سنوات

وعقب عدة جلسات بمجمع محاكم بني سويف، قضت محكمة الجنايات، بحبس المتهمة 7 سنوات، مع إلزامها بدفع 100 ألف جنيه غرامة، وتسديد مبلغ 97 مليون جنيه إلى المودعين من أصحاب البلاغات.