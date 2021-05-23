محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء الطريق الإقليمي الدائري الشرقي

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المحاور والطرق الجديدة التي تشهدها المحافظة، حيث إننا نسابق الزمن لتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل هذه المحاور لشرايين تنمية وعمران وخاصة مشروع إنشاء الطريق الإقليمي الدائري الشرقي العلاقي - كوبري أسوان الملجم بطول 23 كم، وبتكلفة إجمالية 593 مليون جنيه، بنظام البلاطات الخرسانية؛ لتحمل الأوزان العالية.

وأشار عطية، إلى إنشاء كوبري علوي للسيارات بمنطقة خور أبوسبيرة أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقي؛ لربط الطريق بكوبري أسوان الملجم مباشرة بطول 700 متر.

تفقد مسار الطريق الجديد بأسوان

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لمسار الطريق الجديد، يرافقه نائبه أحمد شعبان، ومديري الجهات التنفيذية، مستمعًا لشرح مفصل عن مكونات الطريق ومعدلات التنفيذ والتي وصلت إلى 57% تضمنت أعمال شق الجبال والتسوية والحفر والردم والتربة الزلطية بطول 11 كم وبعرض 13 متر منها 200 متر تركيب بلاطات خرسانية و3.5 كم طبقة الأساس.

تذليل كافة العقبات

وأعطى المحافظ توجيهاته للجهات المختصة بتذليل كافة العقبات للإسراع بتنفيذ المحور الجديد، والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بالطرق الرئيسية داخل المدينة، بجانب تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية من طريق «الشلال، كيما، والسماد» لخارج المدينة، ما يخفف الضغط على الطرق الداخلية ويحد من تهالكها مع شبكات البنية الأساسية بها.

رفع كفاءة شبكة الطرق السريعة

وأكد أنه بالتوازي جارِ العمل لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة لها من أهمها مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربي «القاهرة - أسوان» بطول 100 كم بين مدينتي أسوان وإدفو وباعتمادات 540 مليون جنيه، بجانب بدء المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق «إدفو - مرسى علم» في المسافة من مدينة إدفو حتى وادي عبادي بطول 12 كم بتكلفة 40 مليون جنيه من إجمالي 60 كم، وجارِ العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، وذلك بعد مرور 20 عامًا على رصف هذه الطريق الحيوي والذي يربط الحركة السياحية والتجارية بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر.