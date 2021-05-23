كيفية الوقاية من الإصابة بـ«الفطر الأسود».. خبير يجيب

قال الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة، إن الفطر الأسود هو نوع من الفطريات الانتهازية، والذي ينشط عندما تقل مناعة الإنسان، وتتغير طبيعته السلمية إلي أكثر فعالية وتدميرية، ويظهر في مناطق «الحلق، الأنف، العين، والغشاء المخاطي»، ويؤثر على الأغشية ويعمل طبقة تعزل الدم عن المنطقة المصابة.

وأكد أن أكثر الناس عرضة للتعرض لهذا الفطر هم أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضي السكري لفترات طويلة والأورام والذين يحصلون علي علاج كيماوي، وكذلك الذين يحصلون علي كورتيزون.

أعراض الفطر الأسود

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفطر الأسود موجود في مصر لكن بصورة انتقائية في مناطق متفرقة، وكنا نراه في مرضى الأورام، وغالبًا لا يأتي في شخص سليم، لأنه يخترق الغشاء المخاطي عندما يوجد خلال في الجسم، ومن أعراضه إفرازات غير طبيعية من الأنف وبألوان مختلفة، وتكون الإفرازات لونها مختلف، ويكون بها بثور سوداء، ويحدث تنميل في الوجه، وزغللة وحرقان في العين.

وأشار إلى أنه بعد ظهور تلك الأعراض تظهر نقاط سوداء في الأنف ويحل محل الأنسجة ويصل إلي الغشاء المخاطي للعين، و فلا توجد أي حواجز تمنع تمدده بين الأنف والعين، وعندما يصيب أي منطقة يتحول لونها إلي اللون الأبيض.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ الفطر الأسود

وأكد أن الأساس في العلاج من الفطر الأسود تكون برفع مناعة الجسم، وإعطاء المريض مضاد للفطر في أسرع ما يكون ويفضل التدخل السريع، لأن هذه الحالة تصل إلى أن جزء من الأنف يسقط، أو قرحة في العين تؤدي غلي فقد البصر.

وأشار إلى أنه بمجرد أن نشك في إصابة المريض نعمل له مزرعة فطريات، وهي غير المزارع العادية، وهذا تشخيصه سهل، موضحا أنه عند ثبوت إصابة المريض نبدأ بالعلاج الفعال، عن طريق الوريد وليس موضعي.

الوضع في مصر

وأوضح أن الوضع في مصر مستقر وغير مقلق بالمرة وظهور حالات بسيطة ليس معناه انتشار المرض، والنصيحة أنه لابد أخذ احتياطات كاملة لأي مريض يعاني خلل في المناعة أيًا كان نوع هذا الخلل.