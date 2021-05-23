آخر أخبار «الفطر الأسود».. خبراء: مرتبط بنقص المناعة وظهور حالات بالمنصورة

كشفت إعلان حسام غانم، شقيق الفنان الراحل سمير غانم، في تصريحات تلفزيونية خلال جنازة شقيقه، أنه أصيب قبل وفاته بمرض الفطر الأسود، حيث إن عينه اليمنى كانت إصابتها شديدة، وهو ما أثار تساؤلات لدى البعض: «هل إصابة الفنان سمير غانم بالفطر الأسود دليل على وجود السلالة الهندية من فيروس كورونا أم لا؟».

من جانبها نفت مديريتا الصحة في الإسكندرية والقليوبية، ظهور الفطر الأسود بين مرضي كورونا، فيما أكد أطباء أن الفطر موجود لكن وجوده قليل وبين أصحاب الأمراض المزمنة وليس مرتبطا بكورونا.

صحة الإسكندرية: لم نرصد أي حالات بالفطر الأسود

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية للطب العلاجي، عدم صحة إصابة بعض حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بأعراض سلالة الفطر الأسود داخل مستشفيات الإسكندرية، وعدم رصد أي حالات بهذا المرض داخل المحافظة.

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» مساء السبت، أن جميع أقسام العزل بالمستشفيات العامة والحميات والصدر بالمحافظة، لم تستقبل أي حالات مصابة بمرض «الفطر الأسود» على مستوى قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء ظهور جائحة كورونا في موجاتها الأولى الثانية والثالثة.

القليوبية: لم نستقبل أي حالات مصابة بالفطر الأسود منذ ظهور كورونا

اتفق الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، مع تصريحات «السيد»، مؤكدا عدم صحة إصابة مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بأعراض سلالة الفطر الأسود داخل مستشفيات القليوبية، وعدم رصد أي حالات بهذا الفطر داخل المحافظة.

وأضاف «عبدالغني»، في تصريحات له، أمس، أن كل أقسام العزل بالمستشفيات العامة والحميات والصدر، لم تتلقى أي حالات على مستوى قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء ظهور جائحة كورونا في موجاتها «الأولى، الثانية، والثالثة».

وكشف وكيل الصحة بالقليوبية، عن إعلان المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا مع متابعة أعداد الإصابات في المحافظة يوميًا، مشيرًا إلى أن المديرية رفعت حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس، كما يجري يوميًا دارسة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

خبراء: الفطر الأسود يظهر مع نقص المناعة

وعند استطلاع رأي الأساتذة والأطباء المتخصصين، عن الفطر الأسود، قال الدكتور محمد عبدالبديع، أستاذ جراحات الأنف والأذن بجامعة المنصورة، إن الفطر الأسود موجود ولكنه نادر الحدوث، إلا أنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أصبحنا نرى حالات كثيرة مصابة بالفطر الأسود، لأنه كائن انتهازي موجود وكامن، وبمجرد أن يحدث نقص مناعة في الجسم ينشط ويسبب التهابات شديدة، وبدأنا نرى حالات منه في مستشفيات جامعة المنصورة، وإذا وصل الفطر الأسود إلى المخ تتدهور حالة المريض ويموت.

وقال الدكتور هاني إسحق شحاتة، أخصائي الروماتيزم والمناعة بالمنيا، إن مرض «الفطر الأسود»، الذي بدأ يظهر في الهند قبل نحو أسبوعين، يجتاح العالم حالياً كـ«عدوى فطرية انتهازية»، تصيب المصابين بضعف الجهاز المناعي، ومرضى السكري، ومتعاطي «الكورتيزون» بشراهة.

وأضاف الدكتور «شحاتة» إن هناك نوعين من العدوى الفطرية الانتهازية، ولهما أسباب وأعراض متشابهة، مع فارق جوهري، ومن الأسباب مرض السكر، خاصةً المصحوب بحموضة الدم، أو مرض نقص المناعة أو السرطان أو الإيدز، أو الذين يخضعون للعلاج باستخدام «الكورتيزون»، في علاج حالات كورونا الحرجة، أو مرضى الروماتيزم أو نقل الأعضاء.

وأوضح الدكتور أمجد محمود النقراشي، مدرس طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، أن مرض الفطر الأسود يظهر مع حالات نقص المناعة والأمراض المزمنة، وهو نوع معين من الفطريات يصيب الجيوب الأنفية، وتزيد درجة خطورته وانتشاره حتى يصل إلى مقلة العين، ويتسبب في حدوث التهابات بها، وترتفع درجة الخطورة حتى تصل إلى استئصال العين نفسها.

ويقول «النقراشي» لـ«الوطن»، إن معدل انتشار هذا الفطر كان بسيطاً مع بعض حالات الإصابة بمرض السكر غير المنتظم ، ومع ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وإعطاء «الكورتيزون» للمرضى، بدأ يظهر هذا المرض بصورة أكبر، وهو منتشر في الهند، وقد تم تشخيص حوالي 3 حالات على مدار سنة ونصف في محافظة الدقهلية.