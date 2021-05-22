«النقراشي»: «الفطر الأسود» قد يتسبب في استئصال العين

أكد الدكتور أمجد محمود النقراشي، مدرس طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، أن مرض الفطر الأسود يظهر مع حالات نقص المناعة والأمراض المزمنة، وهو نوع معين من الفطريات يصيب الجيوب الأنفية، وتزيد درجة خطورته وانتشاره حتى يصل إلى مقلة العين، ويتسبب في حدوث التهابات بها، وترتفع درجة الخطورة حتى تصل إلى استئصال العين نفسها.

النقراشي: الفطر الأسود بدأ في الظهور مع انتشار كورونا

وأضاف «النقراشي» قائلاً لـ«الوطن» إن معدل انتشار هذا الفطر كان بسيطاً مع بعض حالات الإصابة بمرض السكر غير المنتظم ، ومع ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وإعطاء «الكورتيزون» للمرضى، بدأ يظهر هذا المرض بصورة أكبر، وهو منتشر في الهند، وقد تم تشخيص حوالي 3 حالات على مدار سنة في محافظة الدقهلية.

أشكال ظهور الفطر الأسود

وأشار إلى أن الأجزاء المصابة بالفطر الأسود يتغير فيها لون الجلد إلى اللون الأسود أو ما يشبه «الغرغرينا»، داعياً أصحاب أمراض المناعة، وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى التوجه فوراً للطبيب في حالة حدوث أي شكوى من هذا النوع، وإجراء الفحوصات اللازمة قبل أن تتطور وتصل إلى الاستئصال.

وأكد علي أن الاكتشاف المبكر للفطر الأسود يساعد في العلاج، مشيراً إلى أن من بين علامات الإصابة في العين هو جحوظ العين، أو انخفاض مستوى الرؤية، وتغيير لون الجلد في المنطقة المصابة بالفطر الأسود.

وذكر أنه يتم علاج الفطر الأسود عن طريق أدوية مضادة للفطريات/ مثل دواء «أمفوتيريسين بي»، وقد يفيد هذا العلاج في المراحل الأولية من المرض.

يذكر أن حسام غانم، شقيق الفنان الراحل سمير غانم، أعلن في تصريحات تلفزيونية خلال جنازة شقيقه، أنه أصيب قبل وفاته بمرض الفطر الأسود، حيث أن عينه اليمنى كانت إصابتها شديدة، وهو ما أثار تساؤلات لدى البعض: «هل إصابة الفنان سمير غانم بالفطر الأسود دليل على وجود السلالة الهندية من فيروس كورونا أم لا؟».