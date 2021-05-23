وكيل تعليم بورسعيد يترأس غرفة عمليات الامتحان التجريبي للثانوية العامة

ترأس الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، غرفة العمليات المركزية لـ الامتحان التجريبي للشهادة الثانوية ‏العامة المنعقدة بديوان المديرية، بحضور علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام وأعضاء الغرفة.‏

وتابع باهي، انتظام سير الامتحان التجريبي، حيث يؤدي 4896 طالبًا وطالبة امتحانات العربي، الإنجليزي، واللغة ‏الأجنبية الثانية في الوحدتين الأولى والثانية من كل مادة فى الفترة من 10 صباحا حتى 1 ظهرًا.‏

وأكد أن إجمالي عدد الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام هو 4896 طالبًا وطالبة ما بين المدارس ‏الرسمية والرسمية للغات والخاصة بإجمالي 35 مدرسة منهم 29 مدرسة رسمي عربي.‏

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا اليوم الأول للإمتحان التجريبي هو 4168 طالبًا وطالبة بينما تغيب 728 طالبًا ‏وطالبة عن أداء الامتحان، مضيفا أن الإمتحان منعقد يومى 25 و27 مايو الجاري، وفقا للجدول الوزاري المعلن مسبقًا، متمنيا ‏التوفيق لجميع الطلاب.

من جانب أخر، قررت مديرية ‏التربية والتعليم ببوسعيد، استثناء تقديم الشهادة الصحية الجديدة ضمن ملف التقديم الورقي عند تسليمه إلى المدرسة؛ لحين الانتهاء من استخراجها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المعنية بالكشف على طلاب المدارس واستخراج الشهادات الصحية ‏الجديدة لهم، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن.

وتهيب مديرية التعليم ببورسعيد، أولياء الأمور بعدم التكدس والتزاحم على الوحدات والمراكز الصحية؛ نظرًا لاستقبالها أعدادًا محدودة يوميًا وفقا ‏لأسبقية الحجز عن طريق الخط الساخن 15344، مع مراعاة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية اللازمة عند الحضور.