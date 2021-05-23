طلاب الثانوية العامة: دخلنا على سيستيم الامتحان بسهولة من بداية الوقت

أكّد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، أنَّ سيستيم الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو، يعمل بكفاءة من بداية وقت الإمتحان، موضحين أنَّهم استطاعوا إدخال كود الامتحان بسهولة والحصول على الأسئلة.

وأضاف الطلاب لـ«الوطن»، أنَّ أسئلة الامتحان التجريبي الأول لمادة اللغة العربية اشتملت على قطعة عن الفكر الجغرافي باعتباره له أهمية بالغة لدى الجغرافين، موضحين أنَّ الأسئلة اختيارية ولا توجد أي أسئلة مقالية.

«الجيار» يتفقد اللجان الامتحانية ويؤكّد تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفي سياق متصل، تفقد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، مدارس الثانوية بالمحافظة، وذلك للوقوف على أبرز الاستعدادات لعقد الإمتحانات التجريبية، موضحاً أنَّه تمّ تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكّد «الجيار»، أنَّه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، مؤكّدًا ضرورة قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

«عبدالحيكم»: لدينا 2300 طالب.. وخصصنا فريقًا تقني لحل أي مشكلات تواجه الطلاب

من جهته، أكد حسين عبدالحكيم، مدير إدارة مدرسة السعيدية، أنَّ المدرسة بها حوالي 2300 طالب من الثانوية العامة يؤدوا الامتحان التجريبي اليوم، وسط اجراءات وقائية مشددة، موضحاً أنَّه تمّ قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى تعقيم يد الطلاب قبل دخولهم للجان الامتحانية.

وأضاف «عبدالحكيم» لـ«الوطن»، أنَّ إدارة المدرسة كثفت من استعداداتها لعقد الامتحان التجريبي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، موضحاً أنَّ المدرسة بها فريق تقني حريص على حل أي مشكلات تواجه الطلاب في السيستيم.

فيما شدد مصطفى عبده مدير عام ادارة غرف القاهرة التعليمية، على ضرورة اتباع كل الاجراءات الاحترازية عند استقبال الطلاب لامتحان التجربة للصف الثالث الثانوي ومراعاة التباعد بين الطلاب.