تعظيم سلام شكرًا يا أستاذ.. رسالة محبة من هاني رمزي لسمير غانم«فيديو»

«في حب سمير غانم»، جاء عنوان الاحتفالية التي أهداها أبطال وصناع العمل المسرحى «أبو العربي» خلال العرض الخاص للمسرحية الذى تم تنظيمه مساء السبت بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، لروح نجم الكوميديا سمير غانم الذي توفى مساء يوم الخميس عن عمر ناهز 84 عامًا.

هاني رمزي يعود لخشبة المسرح بعد غياب 18 عام

مسرحية «أبوالعربي» بطولة الفنان هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، أحمد فتحي، محمد جمعة، عمرو عبدالعزيز، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

وحرص الفنان هاني رمزي، الذي تواجد بارتداءه الملابس الشهيرة لشخصيته التي أداها في فيلم «أبوالعربي» حاملًا بين يديه صورة الفنان سمير غانم، مؤديًا له التحية و«تعظيم سلام» أمام كاميرات المصورين.

وقال النجم هاني رمزي، إن هذا العرض المسرحي في حب سمير غانم، وإهداء لروحه ونتمنى أن تليق هذه المسرحية باسم سمير غانم عاشق المسرح والضحك، متابعًا: «شكرًا لك يا أستاذ».

وحرص أبطال مسرحية أبوالعربي على توجيه كلمات الإشادة والمحبة للفنان الكبير سمير غانم أحد أساطير المسرح المصري والعربي.

وفى عام 2005 قدم الفنان هاني رمزي فيلم «السيد أبوالعربي وصل» تأليف طارق عبدالجليل، إخراج محسن أحمد، بطولة هاني رمزي، منة شلبي، وحيد سيف، طلعت زكريا، صلاح عبدالله.

وكان أخر عرض مسرحي قدمه هاني رمزي، على خشبة المسرح قبل 18 عامًا من خلال مسرحية «كده أوكيه» عام 2003 مع منى زكي، ياسمين عبدالعزيز، أحمد السقا، شريف منير.

ومن المسرحيات التي شارك فيها هاني رمزي منذ انطلاقه في عالم الكوميديا «تخاريف، وجهة نظر، ألاباندا، عفروتو».