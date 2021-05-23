عائشة بن أحمد تحتفي بتكريم «الوطن»: استمتعت بوجودي معاكم.. صور

احتفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، بتكريم جريدة «الوطن» لها، عقب نجاح الدور التي قدمته فى مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي تم عرضه خلال موسم الدراما الرمانى 2021.

وكتبت عائشة بن أحمد عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «تم تكريمي أمس بجريدة الوطن عن مسلسل لعبة نيوتن، شكراً على حسن الاستقبال وشكرا لخالد فرج رئيس قسم الفن على الندوة، استمتعت بوجودي معاكم».

وحلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ضيفة على جريدة «الوطن»، مساء السبت، في ندوة خاصة، بعد ظهورها اللافت في دراما رمضان 2021، من خلال المُسلسل المصري «لعبة نيوتن»، والتونسي «حرقة».

وكان في استقبال عائشة بن أحمد، الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن بـ«الوطن»، الذي أدار الندوة، حيث تحدثت خلالها عن كواليس أعمالها الدرامية، وتعاونها مع المخرج تامر محسن، والفنانين منى زكي، وسيد رجب، ومحمد ممدوح.

وتحدثت عائشة بن أحمد، عن ردود فعل الجمهور، وكذلك تحضيرات شخصية «أمينة» في مسلسل «لعبة نيوتن»، كما تطرقت بالحديث إلى المسلسل التونسي «حرقة»، الذي يناقش قضية الهجرة غير الشرعية، والصعوبات التي تعرضت لها خلال التصوير.

وكشفت الفنانة التونسية، عن مشاريعها الفنية الجديدة، إذ تحضر لأكثر من مشروع سينمائي، منهم فيلم «ريتسا» للفنانين محمود حميدة وأحمد الفيشاوي.

وتسلمت الفنانة عائشة بن أحمد، درع تكريم، في نهاية الندوة، وذلك بعد نجاحها الكبير في مسلسل «لعبة نيوتن» و«حرقة».

وظهرت عائشة بن أحمد في مسلسل «لعبة نيوتن» فى دور «أمينة» الفتاة التي كانت تعيش في منزل سيد رجب، وتعرفت خلال الأحداث على محمد ممدوح الذي يؤدي دور «حازم»، في أثناء مشاركته لسيد رجب بمشروع مصنع عسل، الذي شهد طلب رجب منه تحضير عسل الأفيون، حيث كانت تعانى «مرض خبيث»، وتشعر أمينة بمشاعر حب اتجاه حازم وتتوالى الأحداث إلى أن تتزوجه لأيام ثم تتوفى قبل نهاية المسلسل.