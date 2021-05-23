تحقيقات «الدهون الفاسدة» في الجيزة: خرجت من سلسلة تجارية شهيرة للمطاعم

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، في واقعة ضبط 225 كيلو من الدهون الحيوانية الفاسدة داخل سيارة «ملاكي» في أكتوبر، أنَّ الدهن المضبوط تمّ الحصول عليه من مخزن مملوك لسلسلة تجارية شهيرة بأكتوبر.

وبينت التحقيقات، أنَّ المتهمين وهم طرف أول: شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة: تمّ ضبط الكمية بحوزتهما داخل سيارة «ملاكي» محمَّلة بـ175 كيلو جرامًا من الدهون الحيوانية، كما تم ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة وبحوزتهما سيارة أجرة «تاكسى» محملة بـ150 كيلو جرامًا من الدهون الحيوانية.

الكمية من مخازن سلسلة تجارية بأكتوبر

وأوضحت التحقيقات، أنَّ المتهمين الأول والثاني يحصلان على تلك الكميات من الدهون الفاسدة من مخازن سلسلة تجارية شهيرة باكتوبر وذلك مقابل ثمن زهيد ثم يقومان ببيعها لاصحاب المطاعم بضعف الثمن لتحقيق ارباح كبيرة

العمل دون تصريح

واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، أَّنهما يعملان دون تصريح في توزيع مصنعات اللحوم على المطاعم الشهيرة،ولا يهتمان بتواريخ الصلاحية، وقال المتهمين انهما حصلا على تلك المضبوطات من مخزن تابع لأحد السلاسل التجارية كائن بمدينة 6 أكتوبر لبيعها للطرف الثاني، والذي أقرّ بأنَّه يمتلك مطعمًا بدائرة مركز شرطة أوسيم لاستخدامها وبيعها بالمطعم خاصته.

المتهمان ينكران الواقعة

كما نفى المتهمون، معرفتهم بعدم صلاحية الدهون الحيوانية، وقالا إنَّهما اشتراها دون مراجعة الصلاحية، وأنَّهما يعملان كوسيطين فقط، مؤكّدين أنَّهم لو كانا يعلمان بفساد تلك الكمية لما باعاها حتى لا يقعا تحت طائلة القانون.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة، أفادت بأنَّ المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، وتمّ إحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بمصادرة المضبوطات وعرضها على لجنة من الطب البيطري وإعدامها بعد صدور التقرير الفني اللازم.