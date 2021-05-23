تعرف على أرخص أسعار المصايف والشواطئ العامة والفنادق بالغردقة

تمتد شواطئ الغردقة بطول 40 كيلوا مترا على طول الساحل بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا، وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا، وتضم ما يقرب من أكثر من 150‪ فندق ومنتجع سياحى بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، بالإضافة إلى مئات الشقق الفندقية والشقق المفروشة بعدة مناطق سياحية القريبة من شواطئ البحر مثل مناطق عربية والكوثر والهضبة وعدد من الشواطي العامة والشواطئ الخاصة وبيت الشباب الدولي والمدينة الشبابية بالغردقة.

أرخص أسعار الشواطئ في الغردقة

يعتبر شاطئ النادي الإجتماعي بمدينة الغردقة هو أحد أكبر الشواطئ العامة وأرخصها على الإطلاق َويمتد لمئات المترات ويحوي مئات الكراسي وعشرات الشمسيات ويحوي عددا من المحلات التجارية والكافتريات ورسم الدخول لغير الأعضاء 30 جنيها للفرد شاملة الكراسي والشمسيات ويلقي توافد وإقبال الكثير من المواطنين.

كما تضم مدينة الغردقة عددا من الشواطئ الخاصة يبدأ رسم الدخول بها من 50 جنيها للفرد وتصل إلى 150‪ جنيه في بعض الشواطئ ويقع عدد منها في شارع الشيراتون السياحي، أقدم الشوارع السياحية على الإطلاق بالغردقة، بينما جميع شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية هي مقتصرة على روادها.

أرخص أسعار مصايف الغردقة

يوجد بالغردقة بيت الشباب الدولي وهو عبارة عن غرف سكنية على شاطئ البحر وتكلفة الفرد 50 جنيها شاملة تكلفة سرير داخل غرفة بها خمسة أشخاص، وشامل الإفطار ورسوم الشاطئ مجانية، ويقع شمال مدينة الغردقة.

بينما تكلفة الفرد في غرفة ثلاثية بها حمام خاص 85 جنيها للفرد شاملة الإفطار واستخدام الشاطئ مجانا. َ

كما يوجد نادي الرياضات البحرية الذي يتبع َوزارة الشباب والرياضة ويحوي فندقا سياحيا وشاليهات وحمام سباحة أوليمبي وشاطئ ومارينا المراكب السياحية وتكلفة الغرفة 400‪ جنيه لفردين بالإفطار واستخدام الشاطئ ويقع على الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة.

كما يوجد بيت الشباب الدولي التابع لوزارة الشباب والرياضة َهو مقتصر على الرحلات الجماعية ويكون التواصل بخطاب من أحد المصالح الحكومية والخاصة والقطاع العام أو الوزارات والهيئات الحكومية.

أسعار فنادق الغردقة

تضم الغردقة عددا من الفنادق حيث يبدأ التصنيف من ثلاثة نجوم وأربعة وخمسة نجوم حيث أرخص أسعار للغرفة الدبل فردين، في الليلة الواحدة للفنادق الثلاثة نجوم من 800 جنيه، وأرخص أسعار الفنادق الأربعة نجوم 1200 جنيه، وأرخص أسعار الخمسة نجوم 1800 جنيه في الليلة، وتشمل هذه الأسعار الإقامة وجميع المأكولات والمشروبات بالمجان خلال اليوم.

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