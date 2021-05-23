الإنتاج الحربي تبحث مع D M G MORI لإنشاء أكبر مسبك للصناعات الهندسية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة شركة D M G MORI الألمانية، لمناقشة محاور التعاون لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات اجزاء الزهر لماكينات CNC، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور محمود علي وكيل الشركة بمصر، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء، رحب الوزير مرسي، وفد الشركة الألمانية، وجرى التأكيد على أنّ اللقاء يأتي استمرارا للتعاون الوثيق مع شركة D M G MORI الذي بدأ في نوفمبر عام 2019 بتوقيع خطاب نوايا بين وزارة الإنتاج الحربي والشركة الألمانية، لتطوير أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات الإنتاج الحربي كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع.

وجرى مناقشة إمكانية التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) وشركة D M G MORI لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية في أفريقيا والشرق الأوسط بطاقة إنتاجية سنوية تبدأ بـ10 آلاف طن، مع إمكانية زيادتها إلى 35 ألف طن، ما يتيح توفير المسبوكات الخاصة بمصنع إنتاج ماكينات CNC المخطط تنفيذه مع الهيئة العربية للتصنيع، ولتصدير المسبوكات لأوروبا.

وأكد الوزير مرسي، خلال اللقاء على التعاون الوثيق بين وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث يمثلان قاعدة صناعية وتكنولوجية كبرى بما تمتلكه كل منهما من إمكانيات تصنيعية وفنية وبحثية وكوادر بشرية وخبرات متميزة.

من جانبه أعرب كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة شركة D M G MORI الألمانية، عن ثقته في نجاح تنفيذ التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والذي يمثل حجر زاوية في الاستثمارات والبنية التحتية وتوطين الصناعة والرقمنة الصناعية، نظرا لما يتوافر بالشركات التابعة للوزارة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

ولفت إلى أنّ لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول العديد من أوجه التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، بأنّه جرى توقيع مذكرتين تفاهم اليوم، الأولى بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة D M G MORI لتوضيح أسلوب التعاون والشراكة بين شركة حلوان للمسبوكات، والشركة الألمانية في مجال تصنيع المسبوكات الخاصة بمعدات ماكينات CNC، والثانية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة D M G MORI في مجال تدريب المهندسين بشركات الإنتاج الحربي على أعمال صيانة ماكينات CNC دون مقابل بمقر شركة DMG بالجامعة الألمانية بالتجمع الخامس لـ100 متدرب لمدة 12 أسبوع مقسمين إلى 3 مستويات.