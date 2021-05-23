أمينة خليل تنفي قرابتها بـ حورية فرغلي: علاقة عائلية من بعيد

أعلنت الفنانة أمينة خليل، خلال بيان صحفي لها، أن حورية فرغلي ليست ابنة خالتها كما تداول عدد من المواقع والسوشيال، مضيفة أن العلاقة بينهما ليست إلا علاقة عائلية بعيدة تربط جدة «أمينة» بوالدة «حورية»، ولم يكن هناك اختلاط بينهما قبل دخولهما الفن أو بعده، بحسب البيان.

كانت الفنانة حورية فرغلي، وجهت اللوم إلى الفنانة أمينة خليل، بسبب عدم سؤال الأخيرة عنها فتره مرضها، وذلك خلال برنامج «واحد من الناس».

وقالت «حورية»: «مامتها بنت خالة مامتي، وهي لم تتصل بي دون معرفة السبب، في الأساس لسنا قريبين من بعض وهنا علاقة غريبة، ولكن هي لم تفكر في السؤال عني، ولم تأتني منها أو من والدتها أي رسالة حتى».

وأضافت «لا توجد بيننا مشاكل لكن الصراحة معرفهاش بشكل جيد، لأني طول عمري كنت أعيش خارج مصر وعرفتها عندما جئت مصر وكبرت، وأنا في الأساس في التمثيل قبلها، وكنت سعيدة جدا أنها موجودة، لكن كنت دائما أراها في الكوافير مثلا وكان هناك برود في التعامل».

وقد عادت الفنانة حورية فرغليً منذ أيام من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إجراء عملية جراحية في الأنف بعد معاناة سنوات دون شم أو تذوق في عزلة بمنزلها بعد التنمر عليها من الناس والذي أدى لإصابتها باكتئاب شديد وتقرر السفر للخارج مرة أخرى لإجراء عملية جراحية حتى تعود لحياتها الطبيعية.

ومن المفترض أن تسافر حورية فرغلي مرة أخرى إلى أمريكا لإجراء عملية جراحية أخيرة في الأنف وذلك خلال شهر.