«التعليم» تخصص رابطا لتلقي شكاوى السيستم

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا لتلقي أي شكاوي بسبب سيستم الامتحانات، موضحة أنّ الرابط يحتوي على خانتين: الأولى هي إنشاء شكوى جديدة، والثانية هي الاستعلام عن حالة الشكوى.

وأضافت الوزارة، أنّ طلاب الثانوية العامة يمكنهم كتابة أي شكاوى واجهتهم بشأن عمل سيستم جهاز التابلت اليوم في الامتحان التجريبي الثاني الذي عقد اليوم، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أدى طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم، الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو الحالي، في مواد اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية واللغة الثانية، وأبدى عدد من الطلاب سعادتهم البالغة بمستوى الامتحانات، موضحين أنّ الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولا تشمل أي أسئلة معقدة.

شوقي: تصحيح الامتحان التجريبي وفق طريقة جديدة إلكترونية في عدد محدود من المدارس

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الامتحان التجريبي الثاني لا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، موضحا أنّه سيتم تصحيحه وفق طريقة جديدة إلكترونية في عدد محدود من المدارس.

وأضاف شوقي، في تصريحات له، أنّ الامتحان التجريبي الثاني يعقد في المقررات الدراسية حتى مناهج شهر مارس، مشددا على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسيتم إعلان تفاصيل الامتحانات النهائية للثانوية العامة 2021 في نهاية شهر مايو الحالي.

«الجيار» يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس

وكان مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، تفقد مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بالمحافظة، للوقوف على الاستعدادات النهائية للمدرسة لبدء الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021.

وشدد «الجيار» على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ المديرية خصصت غرفة عمليات مركيزة لمتابعة سير العملية الامتحانية والعمل على حل أي معوقات تواجه الطلاب.