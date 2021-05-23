آخر أخبار طلاب الثانوية العامة.. فرحة لسهولة الامتحان التجريبي

فرحة عارمة في مدارس الثانوية في عدد من المحافظات، مثلت آخر أخبار طلاب الثانوية العامة، عقب تأديتهم الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو الجاري، والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام منفصلة، وسط إجراءات احترازية مكثفة وصارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها، بالإضافة إلى التأكيد على جميع الطلاب والمعلمين بضرورة ارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها في اللجان الامتحانية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي سيعقد دون درجات ولا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي.

آخر أخبار طلاب الثانوية العامة.. أدوا الامتحان التجريبي الثاني

وعبر الطالب محمد سعيد، في حديثه لـ«الوطن» عن سعادته البالغة بمستوى امتحان اللغة العربية واللغة الإنجليزية، اليوم، موضحا أن الأسئلة جاءت اختيارية ولا تحتوي على أي تعقيد، مؤكدا أن آخر أخبار طلاب الثانوية العامة، اليوم، تمثلت في فرحتهم بمستوى الامتحان.

وأضاف «سعيد»، أن السيستيم عمل معه بكفاءة في الامتحان التجريبي الثاني، موضحا أنه تم من الإجابة على الأسئلة في وقت قليل للغاية، وإرسالها، لافتا إلى أن المدارس طبقت الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

آخر أخبار طلاب الثانوية العامة.. يعبرون عن سعادتهم بمستوى أسئلة امتحان العربي

من جانبه، أكد الطالب ميدو أحمد، طالب بالصف الثالث الثانوي، شعبة علمي علوم، أن الامتحان التجريبي الثاني جاء في مستوى الطالب المتوسط في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الثانية.

وفي سياق منفصل، ظهر الحديث مجددا عن مشكلات السيستيم، ليمثل آخر أخبار طلاب الثانوية العامة، وأبدى عدد من الطلاب استياءهم من عمل السيتسيم، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من إرسال الإجابة على امتحان اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لافتين إلى أنهم لم يتمكنوا من التعامل بشكل جيد مع تطبيق «تنويهات» الذي قررت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إرسال أكود الامتحانات للطلاب عليه.