كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021، موضحة أن الامتحان التجريبي الثاني، هو نموذج استرشادي للامتحانات النهائية التي تعقد في 4 يوليو المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، لافتة إلى أن الطلاب أدوا اليوم امتحان اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية، في المدارس، مشيرة إلى أن الجدول ينتهي يوم الخميس المقبل الموافق 27 مايو الجاري.

وفق جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021، أدى طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادة اللغة العربية واللغة الثانية، واللغة الإنجليزية، وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يعتمد على نظام الأسئلة الجديد الموضوعية، التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 ينتهي يوم الخميس المقبل

يؤدي طلاب الثانوية العامة، وفق جدول الامتحان التجريبي الثاني، بعد غد الثلاثاء الموافق 25 مايو الجاري، في مادة التاريخ وعلم النفس بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، والفيزياء والرياضة البحتة والأحياء بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة»، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ينتهي جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021، يوم الخميس الموافق 27 من مايو الجاري، بمواد الفلسفة والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، والكيمياء والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا لطلاب الشعبة العلمية، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اتباع طريقة جديدة إلكترونية لتصحيح الامتحان التجريبي الثاني في عدد محدود في المدارس.

طلاب الثانوية العامة يشيدون بالامتحان التجريبي الثاني

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة، أشادوا بطريقة الأسئلة الجديدة، مؤكدين أنها تقيس الفهم ولا تحتوي على أي تعقد، متمنين امتحانات نهاية العام الدراسي تكون بنفس مستوى أسئلة الامتحان التجريبي الثاني.