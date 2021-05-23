أخبار كورونا في مصر.. 68 إصابة جديدة و8 وفيات في 24 ساعة بالقليوبية

تشهد محافظة القليوبية، رفع حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وسط تزايد أعداد الإصابات في المحافظة يوميا.

ورفعت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس، كما يجري يوميًا دارسة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

أخبار كورونا في مصر.. إحصائيات القليوبية

وتقدم«الوطن»، إحصائيات كورونا في القليوبية ضمن أخبار كورونا في مصر، وفي إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أخبار كورونا في مصر.. تسجيل 68 حالة إصابة جديدة

وسجلت محافظة القليوبية، وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة، 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وسجل مركز بنها أعلى نسبة إصابة 28 حالة، طوخ 12 حالة، كفرشكر 9 حالات، الخانكة 8 حالات، قليوب 6 حالات، غرب شبرا الخيمة وشبين القناطر حالتين لكل منهما، والقناطر الخيرية حالة واحدة، بينما سجلت مدن «العبور، قها، وحي شرق شبرا الخيمة» صفر إصابة.

أخبار كورونا في مصر.. 8 حالات وفيات

وسجلت المحافظة، 8 وفيات خلال 24 ساعة الماضية جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 1482 حالة.

وسجلت مستشفى بنها للتأمين الصحي، 5 حالات وفاة، بينما سجلت مستشفيات قليوب التخصصي، ناصر العام، وعزل قها، حالة لكل منهم، وسجلت 9 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مرضى كورونا صفر وفيات.

وبحسب بيان مديرية الصحة بالقليوبية، فإن المتوفين جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية 4 سيدات و4 رجال من مراكز «بنها، طوخ، وشبين القناطر».

أخبار كورونا في مصر.. تطعيم 24847 مواطنا بلقاح كورونا

وارتفع عدد من تلقوا لقاح كورونا المستجد بمراكز التطعيم بالقليوبية إلى 24847 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى، و3385 تلقوا الجرعة الثانية، منهم 7033 جرعة أولى، و1281 بمستشفى كفرشكر المركزي، 6237 جرعة أولى 877 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، 6754 جرعة أولى، 1227 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة، 1144 جرعة أولى بمستشفى رمد بنها، 940 بمركز طبي الأحراز بشبين القناطر، 748 بمركز طبي سندبيس بالقناطر الخيرية، 564 بمركز مشتهر الطبي، 579 بمركز الحي الثاني بالعبور، و848 ببنك الدم باسنيت مركز كفر شكر.

أخبار كورونا في مصر.. حقيقة انتشار الفطر الأبيض أو الأسود بين مرضى كورونا

في سياق متصل، أكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، عدم صحة إصابة مصابي فيروس كورونا بأعراض سلالة الفطر الأسود أو الأبيض حتى الآن داخل مستشفيات المحافظة، وعدم رصد أي حالات بهذا الفطر بنوعيه داخل المحافظة.

وأوضح أن كافة أقسام العزل بالمستشفيات العامة والحميات والصدر لم تتلقى أي حالات على مستوى قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء ظهور جائحة كورونا في موجتها «الأولى، الثانية، والثالثة».