أخبار كورونا في القليوبية: أعداد الإصابات والوفيات ومتلقي اللقاح

تشهد محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وسط تزايد أعداد الإصابات في المحافظة يوميًا، حيث رفعت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس، كما تتم يوميًا دارسة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

أخبار كورونا في مصر.. إحصائيات القليوبية

وتقدم« الوطن» إحصائيات كورونا في القليوبية ضمن أخبار كوورنا في مصر وفي إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

عدد حالات كورونا: القليوبية تسجل 64 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجانب 7 حالات من خارج المحافظة، وجاء مركز بنها في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ27 حالة إصابة، تلاه مركز طوخ بـ16 حالة، ثم الخانكة بـ6 حالات، والقناطر بـ5 حالات، وكفر شكر بـ4 حالات، وشبين القناطر بحالتين، وقها حالة واحدة، فيما حققت أحياء شرق وغرب شبرا صفر إصابة.

عدد وفيات كورونا.. 10 حالات جديدة في 24 ساعة

كما كشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل 10 جالات وفاة إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، حيث سجل مستشفي كفر شكر المركزي 3 حالات وفاة، وقليوب التخصصي والخانكة المركزي حالتين لكل منهما، وناصر العام وبنها التعليمي وعزل قها، حالة واحدة لكل منها، ليصل عدد المتوفين جراء كورونا في المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 1443 حالة.

وبحسب البيان فإن المتوفين 6 سيدات و4 رجال، تراوحت أعمارهم ما بين 40 و75 عامًا من مراكز الخانكة وكفر شكر وشبين القناطر وغرب شبرا وبنها والقناطر الخيرية.

17951 مواطنًا يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالقليوبية

كما أعلنت المديرية أن إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ منذ بدء التطعيم وحتى الآن 17951 جرعة أولى و3364 جرعة ثانية في 9 مراكز مخصصة لحقن اللقاح على مستوى المحافظة.

وتلقى اللقاح، 6035 جرعة أولى، و1281 جرعة ثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و5279 جرعة أولى و866 بمركز طب الأسرة بسنديون بمركز قليوب و5811 جرعة أولى و1217 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا، و187 جرعة أولى بمستشفى رمد بنها، و87 جرعة أولى بوحدة الأحراز بشبين القناطر و78 جرعة أولى بمركز سندبيس بالقناطر و465 ببنك الدم الإقليمي بأسنيت كفر شكر.