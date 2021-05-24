حظك اليوم الاثنين 24-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

امرأة برج السرطان تصبح حساسة وقاسية جدًا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعرها أو تحطيمها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدفعك لإنجاز أعمالك بكل حماس، وتبدو واثقا من نفسك وتحصل على التقدير بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.