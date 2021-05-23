رسائل انتحار «سلمي وعماد» بالدقهلية: «شغل البيت» والثانوية العامة السبب

فجعت أسرتان في الدقهلية في طالب وطالبة انتحرا، ولم يكتشف أفراد الأسرتين الواقعتين إلا بعد فوات الأوان، فدخلت أم حجرة ابنتها لتجدها قد شنقت نفسها بإيشارب في سريرها، حاولت أن تنفذها إلا أن الفتاة فارقت الحياة، لتخبر الأم بعدها الشرطة أنها عنفتها لعدم مساعدتها في الأعمال المنزلية فتركتها وذهبت لتنتحر، أما الطالب هو في الثانوية العامة ويمر بأزمة نفسية فتناول «حبة الغلة السامة»، وبعدها فوجئ والده بأن ابنه أصيب بالإعياء وعندما سأله قال له أنا انتحرت، وتوجه به لأقرب مستشفى إلا أنه قد فارق الحياة قبل أن يصل للمستشفى.

«سلمي» انتحرت لكي لا تساعد أمها في أعمال البيت

حكايات مروعة عاشها أهالي قريتين في الدقهلية، الأولى عندما تلقى مأمور مركز شرطة نبروه، إخطارا من مستشفى نبروه المركزي بوصول المدعوة «سلمى ال. ال. ال» 14 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، ومقيمة بندر نبروه جثة هامدة إدعاء انتحار.

انتقل ضباط مركز شرطة نبروه إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق، حيث تبين قيام الطالبة بالانتحار شنقا بالشقة سكنها بالطابق الثاني علوي، بأن قامت بربط إيشارب حول رقبتها وربط الطرف الآخر بعامود سرير نومها وتعليق نفسها مما أدى إلى وفاتها.

وبسؤال والد المنتحرة، 45 سنة، نجار مسلح، أكد أنه عندما رأها قام بإنزالها ونقلها إلى المستشفي، وأن انتحارها حدث إثر تعنيف والدتها لها لعدم مساعدتها في الأعمال المنزلية، وقدم والدها الإيشارب المستخدم في الواقعة ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجلته، وبمناظرة الجثة تبين وجود حز حول الرقبة، ولا توجد ثمة إصابات أخرى ظاهرة.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة سوى حز حول الرقبة وأن الوفاة نتيجة الشنق، ولا توجد شبهة جنائية.

انتحار «عماد» بحبة الغلة السامة في ميت غمر

وفي حادث آخر ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من المدعو «عماد م. إ.»، 57 سنة، مدرس ومقيم قرية ميت يعيش دائرة المركز بأنه حال تواجد نجله المدعو «محمد»، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم بذات القرية بالمنزل، شعر بحالة إعياء فقام بنقله إلى مستشفى الزقازيق العام، وأخبره أنه قام بتناول قرص کيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة، وتوفي عقب ذلك، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجله.

وقدم والد الطالب، تقرير مستشفى الزقازيق العام يفيد وصول المذكور يعاني من حالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتوفي عقب وصوله.

وأفاد تقرير مفتش صحة ثان الزقازيق، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول قرص كيماوی يستخدم لحفظ الغلال، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4576 لسنة 2021 إداري مركز ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.