مصرع عامل وطالبة بـ«الحبة السامة» أثناء تخزين القمح بالدقهلية

لقي عامل وطالبة مصرعهما بقريتي «سلامون القماش» و«البقلية»، بدائرة مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، متأثرين بإصابتهما بتسمم «حبة الغلة السامة»، وعلل والد العامل وفاته بقيامه بوضع يده على فمه دون غسلها، عقب تخزين محصول القمح، فيما لقيت الطالبة مصرعها متأثرة بإصابتها بتسمم، بعد أن تناولت الطعام، عقب قيامها بتخزين محصول القمح، ووضعها قرص حفظ الغلال بالمحصول، دون غسل يديها، وتوفيت عقب وصولها مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وتم وضعهما بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة عامل في «سلامون القماش» بحبة الغلة السامة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنصورة من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول المدعو «یوسف ت. ع.»، 20 سنة، عامل، ومقيم بقرية «سلامون القماش»، دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، وتوفى عقب وصوله.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والده، 46 سنة، سائق، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر أنه أثناء قيام نجله بوضع قرص فسفوري لحفظ الغلال بمحصول القمح، قام بوضع يده على فمه دون غسلها، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وورد تقرير مفتش الصحة بفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5112 لسنة 2021 إداري مركز المنصورة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفاة طالبة أكلت دون غسل يديها من الحبة السامة

وورد بلاغ آخر إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى الطوارئ، بوصول المدعوة فتاة تُدعى «حسناء ع. ع. س.»، 16 سنة، طالبة، ومقيمة بقرية «البقلية»، دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها في استقبال المستشفى.

انتقل ضباط مركز المنصورة، بإشراف المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، للفحص، وبسؤال والدها، 60 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء قيام ابنته بتخزين محصول القمح، ووضع قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال، وتناولها الطعام دون غسل يدها، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 5289 لسنة 2021 إداري مركز المنصورة، ويجري استكمال الفحص للعرض على النيابة العامة.