حظك اليوم الاثنين 24-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | الإثنين 24 مايو 2021
حظك اليوم برج الأسد
يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، مما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني
حاول أن تتجنب الدخول في حوارات شائكة كي لا تُستدرَج لصدام.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي
القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.
ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.