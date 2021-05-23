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حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:28 ص | الأحد 23 مايو 2021
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد قيادي ومخلص وأنيق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتستطيع بلباقتك ودبلوماسيتك أن تحل مواقف دقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم.. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

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