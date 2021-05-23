حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:28 ص | الأحد 23 مايو 2021
برج الأسد
مولود برج الأسد قيادي ومخلص وأنيق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني
القمر في منزل العلاقات وتستطيع بلباقتك ودبلوماسيتك أن تحل مواقف دقيقة.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي داعم.. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.
ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.