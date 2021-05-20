حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعتز مولود برج الأسد دائما بكرامته، ولا يتنازل عن كبريائه في أي موقف، وفي الوقت ذاته يتصف بالتفاؤل دائما والنظرة الإيجابية للحياة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا ودقة في عملك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تميل لفرض آرائك على من حولك وقد تتسرع في أقوالك، وينصحك الفلك بأن تكون لبقا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.