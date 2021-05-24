حظك اليوم الاثنين 24-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بأنّه يخدم الآخرين بشكل كبير على خلاف باقي الأبراج، إذ يساعدهم دون أي تردد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم مشاعر دافئة ويساعدك على التعبير عن نفسك وقد تشعر باستقرار نفسي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.