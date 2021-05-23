عائشة بن أحمد عن كواليس تعاونها مع سيد رجب في لعبة نيوتن: مريح

تحدثت الفنانة عائشة بن أحمد، عن كواليس تعاونها مع الفنان سيد رجب خلال مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي عرض خلال شهر رمضان 2021، وحصلت على إشادات من النقاد والجمهور على دور «أمينة» بالمسلسل الدرامي.

وقالت «عائشة»، خلال استضافتها بندوة جريدة «الوطن»، التي أُقيمت مساء أمس السبت: «أحب سيد رجب، وتعاونت معه من قبل في مسلسل الأسطورة مع محمد رمضان، ولكن لم يكن هناك مشاهد تجمعنا، ولكنه شخص متعاون ومريح مثل الأطفال في بساطتهم، والعمل أمامه يعلي من قيمة العمل»

وعن صعوبة الشخصية أوضحت: «الشخصية صعبة، لأن مشاعرها مكتومة، وبدأت توضح في الحلقات الأخيرة، ولكنني أحب شخصية أمينة لأنها متصالحة مع نفسها، وتعيش بسلام نفسي رغم الوجع والألم التي تعيشه، فهي شخصية تشبه الأطفال إلى حد كبير، نقية من داخلها، والأحداث التي مرت بها صعبة، وكان رحيلها في الحلقات الأخيرة مثل النسمة».

وتسلمت الفنانة عائشة بن أحمد، درع تكريم، في نهاية الندوة، وذلك بعد نجاحها الكبير في مسلسلي «لعبة نيوتن» و«حرقة»، وكان في استقبال عائشة بن أحمد، الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن بـ«الوطن»، الذي أدار الندوة، حيث تحدثت خلالها عن كواليس أعمالها الدرامية، وتعاونها مع المخرج تامر محسن، والفنانين منى زكي، وسيد رجب، ومحمد ممدوح.

معلومات عن مسلسل «لعبة نيوتن»

مسلسل «لعبة نيوتن» تدور أحداثه حول رحلة «هنا» و«حازم» الذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتمّ تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

المسلسل من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن إخراج تامر محسن.