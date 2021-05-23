ضبط طالبين أصابوا عاطلا بخرطوش لخلافات مالية في الدقهلية

أصيب شخص في الدقهلية اليوم، برش خرطوش وكسر بعظمة الساعد وقطع بشرايين وأوتار الرسغ، إثر مشاجرة مع طالبين بالمنصورة على خلفية مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات مالية بينه وبين أحدهما، فقام الطالبان بالاعتداء عليه بالضرب بفرد خرطوش وسكين، ونُقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو أيمن ماهر أحمد احمد حسنين، 29 سنة، بدون عمل، ومقيم بمنطقة عزبة عقل دائرة القسم، مصابا برش خرطوش بالفخذ الأيمن وكسر بعظمة الساعد الأيسر وقطع بشرايين وأوتار الرسغ الأيسر وجرح قطعي بالكتف الأيسر والظهر إدعاء تعدٍ.

القبض على المتهمين بضرب الشاب

وانتقل ضباط قسم شرطة ثان المنصورة، إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم كلًا من «أحمد.ح .م. ح»، 21 سنة، طالب، ومقيم منطقة دوران مشعل دائرة قسم أول المنصورة، و«محمد .ال. ال. أ»، 21 سنة، طالب، ومقيم منطقة سوق المجزر دائرة قسم أول المنصورة، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة «سكين» كان بحوزة الثاني وسلاح ناري « فرد خرطوش » كان بحوزة الأول، مما أدى إلى حدوث إصابته.

وعلل المصاب المشاجرة، بأنها وقعت إثر حدوث مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات مالية بينه والمتهم الأول.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم حمد مطر، رئيس المباحث، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشادهما تم ضبط الأسلحة المستخدمة و3 طلقات خرطوش.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1104 لسنة 2021 جنح قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.