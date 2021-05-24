القصة الكاملة لهتك عرض طفل على يد عاطل بالبدرشين.. استدرجه بالبلياردو

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات الجيزة، لمحاكمته فى القضية التي يواجه فيها اتهاما بهتك عرض طفل داخل منزله بالبدرشين، بعدما استدرجه بحجة تمكينه من لعب «البلياردو».

جاء قرار الإحالة بعدما اختتمت النيابة التحقيقات في الواقعة، وتسلمت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما استمعت لأقوال الطفل الذي أكد حدوث الواقعة، وتعرّف على المتهم خلال عرض قانوني جرى بمعرفة المحقق.

تعالى نلعب بلياردو

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة فى الواقعة، أن المتهم خطف الطفل المجني عليه بالتحايل، حيث استدرجه وطفلين آخرين، بحجة لعب البلياردو في منزله، وبعدها طلب من الطفلين الآخرين مغادرة المكان عقب انتهاء اللعب، فيما طلب من المجني عليه البقاء معه، مستغلا صغر سنه وعدم إدراكه.

هتك عرض الطفل

وأكدت التحقيقات أن المتهم استغل وجود الطفل بمفرده، بعدما أبعده عن مكان أهله وذويه، ثم أحكم قبضته عليه وسحبه إلى أحد الأسرة، وحسر عنه ملابسه وهتك عرضه، ولامس موطن عفته، وخشية افتضاح أمره، قرر إخلاء سبيل الطفل الذي شرع فى الاستغاثة والبكاء، ثم أسرع إلى منزل أسرته وأخبر والده بما حدث.

شهادة والد الطفل وأحد الجيران

وأوضحت التحقيقات أن أحد جيران المتهم شاهد الطفل المجني عليه وهو يخرج مسرعا باكيا من منزل المتهم، كما شاهد المتهم وهو يغلق باب المنزل بشكل جنوني، ولما تحدث إلى المجني عليه وجد أن ملابسه متسخة وغير منظمة، فأخبره المجني عليه بما حدث.

كما شهد والد الطفل أيضا أن نجله المجني عليه حضر إلى المنزل باكيا، وأخبره أن المتهم هتك عرضه بعدما استدرجه.

تحريات المباحث تؤكد صحة الواقعة

وأكدت التحريات التي باشرها ضباط مركز شرطة البدرشين، صحة الواقعة، حيث أكد الضابط مُجري التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه، مستغلا حداثة سنه وعدم إدراكه، ولما تأكد أنه بمعزل عن أسرة الطفل، هتك عرضه، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.