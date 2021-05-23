تكريم سمير غانم بمهرجان شرم الشيخ السينمائي: لعب دورا هاما بتاريخ الفن

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي، تنظيم احتفالية خاصة ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان للراحل الفنان الكبير سمير غانم، الذى أثرى الشاشة السينمائية والمسرح والدراما التليفزيونية والإذاعية بالفن الجميل عبر أكثر من 50 عامًا.

إلهام شاهين عن سمير غانم: رسم البسمة على وجوه الجميع

وقالت الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان، في بيان اليوم الأحد، إن الراحل الكبير سمير غانم، صنع البسمة على وجوه محبيه من عشاق فن الكوميديا الراقي عبر سنوات طويلة، ويجب على الأجيال الجديدة تذكر تراثه الفني الذى قدمه مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع جورج سيدهم والضيف أحمد، ثم من خلال أعماله المسرحية ومنها «المتزوجون وأهلا يا دكتور» ثم في مرحلة فوازير رمضان التي ارتبط بها الملايين من عشاق سمير غانم في مصر والعالم العربي.

ومن جانبه، قال المخرج هانى لاشين، رئيس اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ السينمائي: إن أفضل تقدير يمكن تقديمه للراحل الكبير سمير غانم هو تكريم اسمه وسط محبيه من نجوم السينما خلال الدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي.

مهرجان شرم الشيخ السينمائي ينظم ندوة لمحبي سمير غانم يونيه المقبل

وأشار جمال زايدة، رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي، إلى الدور المهم الذى لعبه سمير غانم في الفن المصري المعاصر من فترة الستينيات، حيث لم تغب البسمة عن وجه الراحل الكبير ولا عن وجه محبيه من أجيال مختلفة.

ومن المقرر أن يتم تكريم ذكرى الفنان الكبير سمير غانم في حفل الافتتاح يوم 25 يونيو المقبل، كما يتم تنظيم ندوة كبيرة يحضرها محبيه من الفنانين والفنانات ضيوف المهرجان، كما سيتم عرض بعض من أعماله المميزة.

ويسعى المهرجان في دورته الرابعة التى تتولى الرئاسة الشرفية فيها النجمة إلهام شاهين إلى الاهتمام بالسينما المستقلة وسينما الشباب مع عرض التجارب الإبداعية الحديثة من دول العالم المختلفة، بالإضافة إلى مصر والعالم العربى في مجالات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية.

يذكر أن مؤسسة «نون للثقافة والفنون»، التى تنظم المهرجان هى جمعية أهلية لا تهدف للربح أسسها المخرج الراحل الدكتور محمد كامل القليوبى والناقدة الدكتورة ماجدة واصف والمخرج داوود عبد السيد والناقد الراحل يوسف شريف رزق الله والكاتب الصحفي جمال زايدة والناقدة السينمائية ماجدة موريس والمصور وديد شكري.

ويشارك في هذه الدورة جمهور كبير من شباب الجامعات المهتمين بصناعة السينما بالإضافة إلى طلبة معهد السينما وسوف يتم تنظيم ندوات للمكرمين في الدورة المقبلة وورش تدريبية في مجال التصوير وكتابة السيناريو والإخراج.